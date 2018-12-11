Ali Koç'tan Fenerbahçeli oyunculara: Utanmıyor musunuz?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından soyunma odasında oyunculara söylediği sözler ortaya çıktı. Buna göre Koç, oyunculara, "Bu tablodan utanmıyor musunuz? F.Bahçe tarihine ihanet ediyorsunuz" dedi.

Sabah'ın haberine göre küme düşme hattına giren Fenerbahçe'de Ali Koç, Akhisar maçı sonrası soyunma odasında futbolcularıyla çok sert konuşma yaptı.

43 dakika soyunma odasında kalan Koç, konuşmasına İngilizce olarak başladı. Yabancı oyunculara ağır ifadeler kullanan Koç, ardından Türkçe konuştu. Koç, "Bu tablodan utanmıyor musunuz? F.Bahçe tarihine ihanet ediyorsunuz. Koca kulüp nasıl küme düşme hattına inebilir? Biraz olsun suçu kendinizde arıyor musunuz? Taraftar sizi her yerde destekliyor. Sizin onlara sunduğunuz futbol içler acısı" ifadelerini kullandı.

Gergin karşılama

Öte yandan, Akhisarspor yenilgisi sonrası otobüsle İstanbul'a dönen F.Bahçe, saat 02.00'de Samandıra'ya ulaştı. Yaklaşık 30 taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.