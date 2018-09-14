Ali Koç'tan döviz kararı açıklaması: Türk futbolunun kalitesini artıracak bir şey değil, tamamen ekonomik

Döviz kararıyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bu, Türk futbolunun kalitesini artıracak veya öz kaynağından sporcu yetiştirmesine vesile olacak bir şey değil. Tamamen ekonomik bir karar" dedi. Koç, kararın Türk futbolcuları kapsadığını söyledi.

Ülker Stadı'nda yapılan 'Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu' sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, döviz kararıyla ilgili soru üzerine, "Türk futbolunu etkileyeceği birçok unsur var. Bu, Türk futbolunun kalitesini artıracak veya öz kaynağından sporcu yetiştirilmesine vesile olacak bir şey değil. Tamamen ekonomik bir karar. İlerleyen zamanlarda hep beraber bu konuyu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kararı dün öğrendiklerini ve çok yeni bir unsur olduğunu belirten Koç, şunları söyledi:

"Mevzuatta 'Türkiye'de yerleşik' ifadesi yer alıyor. Futbolcularımız da bu tanıma giriyor. 30 gün içinde dövizle yapılan anlaşmaların liraya dönmesi emrediliyor. Futbolcuları kapsadığını düşünüyorum ama mevzuatla ilgili uzman arkadaşlarımın incelemesinden sonra konuşmamız daha doğru olur. İlk okuyuşta 'Türkiye'de yerleşik' dendiği zaman Türk futbolcuları kapsıyor, yabancı futbolcuları kapsamıyor."