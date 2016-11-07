Ali Koç'tan 'Cumhuriyet' açıklaması

Koç Holding Başkanvekili Ali Koç, Cumhuriyet gazetesinin "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla aralarında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 yazar ve yöneticisinin tutuklanmasıyla ilgili olarak "Basın toplantısına gölge düşürmemek için şimdilik sadece Cumhuriyet gazetesine geçmiş olsun diyorum. Bu sorunun cevabını daha uzun uzun ve sağlık bir ortamda cevaplayabilirim" dedi.

Koç Holding şirketi İnventram ile Japon şirket Mitsui&Co arasında yapılan işbirliği toplantısında Koç Holding Başkanvekili Ali Koç, son dönemlerde milletvekillerinin tutuklanması ve basına yapılan baskılarla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu soruya, İnventram ile Japon şirket Mitsui’nin ortaklığına gölge düşürmemek için uzun cevap verebilirdim ama bir tarafta hala büyüme oranları, Türkiye’de ki yatırım araçlarının Batıya göre getirisinin yüksek olması gibi olumlu şeyleri de söyleyebilirim. Ama bununla beraber yabancı yatırımcıyı çekebilmek için ihtiyaç duyulan güvenli liman olma olayında da son zamanlarda erozyona uğrama durumunu da uzun uzun anlatabilirdim... Ama basın toplantısına gölge düşürmemek için şimdilik sadece Cumhuriyet gazetesine geçmiş olsun diyorum. Bu sorunun cevabını daha uzun uzun ve sağlık bir ortamda cevaplayabilirim"