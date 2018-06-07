Ali Koç'lu Fenerbahçe nasıl olacak?

Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminden sonra yeni bir süreç başlıyor. Seçimi kazanan Ali Koç, kulübün yönetim anlayışını baştan aşağıya değiştirmeyi planlıyor.

Öncelik futbol takımının başarısı

Yeni Başkan Koç'un önceliği futbol takımının başarısı. Koç, hem kongrede hem de kongre öncesinde defalarca gurur duyulacak bir takım yaratacaklarını söyledi. Ülker Stadı'ndaki maçların yeniden kapalı gişe oynanacağını iddia eden Koç, "Bizim tek projemiz, Fenerbahçe'yi ayağa kaldırıp, kaybettiğimiz zaman bile övünç duyacağımız bir sistem yaratmak" ifadelerini sık sık vurguladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya geleceklerini belirten Fenerbahçe'nin yeni başkanı, sahada hücum oynayan bir takım görmek istediklerini söyledi. Koç, Kocaman ile anlaşamama ihtimalleriyle ilgili "Bir senedir bu konuda çalışıyoruz. Elimizde 4-5 kişillik bir liste var" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, mali projeleriyle ilgili detay paylaşmasa da, kongrede Aziz Yıldırım'la ilgili girdiği diyalogta ipuçları vermişti. Yıldırım, kulübe 150 milyon Euro katkı sağlayacağını söylerken Koç, "Siz ne veriyorsanız ben bir fazlasını vereceğim" demişti. Koç'un bir diğer seçim vaadi ise altyapıydı.

"Sporcu fabrikası olmak zorundayız"

Koç, "Öz kaynağımızda futbolcu yetiştirmek zorundayız. Bir sporcu fabrikası olmak zorundayız" Fenerbahçe'nin yeni başkanı, sarı-lacivertlilerin basketboldaki organizasoynunu sık sık övdü ve baş antrenör Obradovic'in istediği sürece görev kalacağını vurguladı.

Koç, diğer kulüplerle barış ortamının sağlanması için öncü olacaklarını her fırsatta dile getirdi.