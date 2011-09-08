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Spor

Ali Koç'a 21 günlük ceza İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2011 23:55

-Ali Koç'a 21 günlük ceza İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezası verdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, PFDK'nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç'un, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği bildirildi. PFDK'nın aldığı diğer ceza kararları şöyle: 60 Gün Hak Mahrumiyeti ve 5 Bin Lira: Yusuf Donat (Kırıkhanspor Kulübü Yöneticisi) 3 Maç Men: Osman Mertoğlu (Pazarspor futbolcusu) 2 Maç Men: Ersin Aslıyüksek (Batman Petrolspor futbolcusu), Fahrettin Bıyıklı (Kahramanmaraşspor futbolcusu) 9 Bin Lira: Manavgat Evrensekispor, Maltepespor 5 Bin Lira: Orduspor, Elazığspor  3 Bin Lira: Batman Petrolspor 2 Bin 500 Lira: Diyarbakırspor, Keçiören Sportif Bin Lira: Akçaabat Sebatspor, Kırıkhanspor, Orhangazispor, Küçükçekmecespor, İskenderunspor 1967, Keçiörengücü, Dardanelspor, Erzurumspor 900 Lira: Gümüşhanespor 500 Lira: Kahramanmaraşspor, Tarsus İdmanyurdu

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