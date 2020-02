Ali Koç yönetimi harekete geçiyor

Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda başkanı Ali Koç, seçimin ardından hemen gaza basıyor. Ekibiyle birlikte hızlı bir şekilde kulüpte çalışacak profesyonelleri belirleyecek olan Koç, bu hafta içerisinde birçok önemli adım atmayı planlıyor.

Öte yandan futbolun başına 2 isim geçecek. Tarihi bir kongreyi geride bırakan Fenerbahçe’de 37. başkan seçilen Ali Koç, bu büyük zaferi çok fazla kutlama şansı bulamadan kendisini yoğun bir temponun içerisinde bulacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, 7-8 Ağustos’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’ne kadar takımın hazır hale getirilmesi gerekirken, Ali Koç ve ekibi bu doğrultuda kulübün profesyonellerini bu hafta içinde atamaya başlayacak.

Öncelikle yönetim kurulunda görev dağılımına gidecek olan Koç, önümüzdeki 1 ayı adeta gecesini gündüzüne katarak geçirecek. Futbol takımı için Fenerbahçe’nin basketbol takımındaki modele benzer bir modele gitmeyi planlayan Koç, bu doğrultuda bir genel menajer ve bir de sportif direktör belirlemeyi planlıyor.

Futbolun başına Comolli gelebilir

Kanarya’da genel menajer için David Dean’in ismi konuşulurken, sportif direktörlük görevi için ise Damien Comolli’nin ismi gündemde. Yine bu hafta içerisinde Sportif direktör ile birlikte teknik direktör Aykut Kocaman ile de bir görüşme gerçekleştirecek olan Ali Koç, Kocaman’ın durumuna karar verecek. Kocaman ile devam etme ihtimali çok yüksek gözükmeyen Koç, daha sonra teknik direktörü belirleyecek ve rotayı transfere çevirecek. Tepedeki bu isimlerin yanı sıra kulüpteki pek çok kritik göreve de öncelik aşamasına göre yeni isimler getirecek olan başkan Ali Koç, özellikle önümüzdeki 1 ay içerisinde çok yoğun bir tempoda çalışacak.

Kombineler hemen satışa çıkartılacak

Fenerbahçe'de yeni yönetim bugün mazbatasını aldıktan sonra hemen kolları sıvayacak. Özellikle başkan Ali Koç ve kurmaylarının yeni sezon kombineleri için yoğun bir çalışmaya gireceği belirtildi. Yöneticiler en geç bir hafta içerisinde yeni sezon kombinelerini satışa çıkartmak istediklerini ve bunun için hazırlıkların yapılacağını belirttiler.

Dünya Ali Koç'u konuşuyor

Fenerbahçe'nin tarihi kongresi dünya basınında da geniş yer buldu. Kongre öncesinde The New York Times gazetesi, Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un kıran kırana geçecek olan seçimine geniş yer ayırarak haber yapmıştı. Koç’un zaferiyle sonuçlanan kongre sonrasında da The New York Times gelişmelere yine geniş yer verip, “Fenerbahçe, başkanını Ali Koç olarak seçti” başlığını atarak verdiği haberinde, Türkiye’nin köklü ailesinin üyesi ve en büyük şirketlerinden birinin başkanı olan Ali Koç’un seçimleri Aziz Yıldırım’ın önünde %75’lik bir oy farkıyla kazandığını belirtti.

1998 yılından beri başkan olan Aziz Yıldırım’ın yönetimindeki Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi Play-Off’larında yer alacağı ifade edildi.

"20 yıl sonra"

Fransa basınında da Ali Koç haberleri yer aldı. France 24 kanalı, “20 yıl sonra Türk zengin iş adamı, Fenerbahçe’nin önderi” denildi. Fenerbahçe’nin yeni başkanının zengin sanayici ve iş adamı Ali Koç olduğu vurgulanırken, Koç’un 16 bin 92 oy alarak 4 bin 644 oy alan Aziz Yıldırım’ın önünde seçimi kazandığı ve Fenerbahçe’nin 37. başkanı olduğu dile getirildi.

L’Equipe gazetesi de, “Ali Koç, 20 yıldır görevde olan Aziz Yıldırım’ın yerine gelerek Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu” ifadesini kullandı.

The Global Post’ta ise Türkiye’nin zengin ailelerinden birinin üyesi olan Ali Koç’un Fenerbahçe’nin 37. başkanı olduğunu ve seçimde 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini alarak farklı şekilde seçimi kazandığına vurgu yapıldı.