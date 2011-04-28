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Spor

ALİ KOÇ YENİDEN BAŞKAN İSTANBUL (A.A)

28 Nisan 2011 14:32

-ALİ KOÇ YENİDEN BAŞKAN İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 20. olağan genel kurulunda Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi. Dernek lokalinde gerçekleştirilen kongrede yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporunun okunup görüşülmesi ve ibraları, 2011 çalışma döneminin plan ve bütçesinin görüşülüp onaylanmasının ardından yönetim ve diğer kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.  Oylama sonucunda Ali Koç, yeniden 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanlığı'na getirildi.   Ali Koç, yaptığı konuşmada, görev aldıkları süre içerisinde Fenerbahçe camiası için geliştirilen önemli projelere ve yürütülen faaliyetlere derneğin kuruluş ilkeleri doğrultusunda destek verdiklerini belirterek, üyelere her aşamada gösterdiği samimi destek ve teşvik için teşekkür etti. Yönetim kurulu tarafından yürütülen faaliyetler ve son dönemdeki dernek etkinlikleri hakkında üyeleri bilgilendiren Ali Koç, yeni görev döneminde üzerinde çalışılacak projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.  Ali Koç, her zaman Fenerbahçe'nin yanında koşulsuz olarak yer alacaklarını ve kuruluş felsefesine uygun çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Gökhan Akça, Salih Ozan Balaban, Simla Türker Bayazıt, Orlando C. Calumeno, Melih Esen Cengiz, A. Ruşen Çetin, Mustafa Kemal Danabaş, Mehmet Salih Dereli, Bekir İrdem, Mehmet Burhan Karaçam, Emre Kurttepeli, Ömer Okan, Fethi Pekin, Ömer Temelli Yedek üyeler: Uğur Heperol, Gökhan Ölçer, Rıfat Perahya, Hande Tibuk, Ömer Koray Uzun.

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