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Spor

Ali Koç yeniden başkan!

1907 Fenerbahçe Derneği'nin olağan genel kurulunda Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

30 Nisan 2009 03:00

1907 Fenerbahçe Derneği'nin olağan genel kurulunda Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek merkezinde tek listeyle girilen seçimde, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, bir kez daha dernek başkanlığına getirildi. Ayrıca kulüp yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli de derneğin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Genel kurulda söz alan Ali Koç, geride bıraktıkları dönemi değerlendirdi. Gerçekleştirdikleri projelerden sözeden Koç, "Bu son döneme damgasını vuran en önemli projemiz 'Asr-ı Fener' projesidir. Derneğimizin hazırladığı Fenerbahçe 1907-2007 adlı kitap yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Çok zaman, emek ve fedakarlık isteyen bu kitap sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk kültür hayatının ender rastlanan bir çalışmasıdır. 1907 Fenerbahçe Derneği her zaman Fenerbahçe'nin yanında koşulsuz olarak yer alacak ve kuruluş felsefesine uygun çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Yapılan seçimde dernek yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Gökhan Akça, Simla Türker Bayazıt, Orlando Carlo Calumeno, Melih Esen Cengiz, Agah Ruşen Çetin, Mehmet Selçuk Gezdur, Bekir İrdem, Mehmet Burhan Karaçam, Yıldırım Ali Koç, Emre Kurttepeli, Ömer Okan, Ahmet Öz, Fethi Pekin, Ali Sedat Şükrüoğlu, Ömer Temelli.

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