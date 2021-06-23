Ali Koç: Yeni hocayı pazartesi açıklayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımda merakla beklenen teknik direktör için tarih verdi ve takımın yeni çalıştırıcısının pazartesi günü açıklanacağını belirtti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan sonra takımı kimin çalıştırmaya devam edeceği konusu henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, HaberTürk ekranlarında katıldığı programda futbol takımının yeni hocasını pazartesi günü açıklayacaklarını söyledi.

Koç, "Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrasında açıklayacağız" dedi.

Koç, "Lucien Favre'yle görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi. Dalic benim çok istediğim biri, bize çok güzel bir rapor hazırlamıştı geçen sene. Tavrı bize, bana çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı" ifadelerini kullandı.