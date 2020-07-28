Ali Koç: Yabancı sınırı gelecek sezon başlayarak uygulansın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yabancı sınırlamasının gelecek sene uygulanması gerektiğini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmeme ve harcama limitleri gündem maddelerini görüşmek için bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Koç, yabancı oyuncu sınırlaması kuralında herkesin farklı görüş belirttiğini ifade ederek, "Kulüpler Birliği Vakfında ortak görüş çıktı. Sezonun ve transfer sezonun başlamasına çok kısa süre kala kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan böyle bir kararın alınması bazı kulüpleri sıkıntıya düşürüyordu. Yabancı oyuncu sayısının düşmesi konusunun, Fenerbahçe olarak sıkıntı yaşayabilecek kulüpleri de düşünerek bu sene uygulanmayıp gelecek sene uygulanmasını düşündük" şeklinde konuştu.

"Yabancı sınırı gelecek sezon başlayarak uygulansın"

Başkan Koç, yabancı sınırlamasının gelecek sezondan itibaren uygulanması gerektiğini ifade ederek, "Bu dönem dayanışma dönemi. ’Benim işime geliyor, bu işi böyle yapalım’ yaklaşımını doğru bulmuyorum. Kulüpler Birliği olarak ricamız bu işin doğru dürüst istişare edilmesi yönünde. Er veya geç sayı düşecek. 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kademeli uygulansın. Herkesin altına imza atacağı modeli geliştirelim. Hepimizin mutabık kalacağı formatı 2021-2022 sezonunda uygulayalım. Oldubittiye geldiği zaman ekonomik etkisi var" diye konuştu.

"Ligden düşmenin kaldırılması kararına destek veriyoruz"

Süper Lig’den düşmenin kaldırılması yönündeki düşünceye değinen Koç, "Bu sene 21 takım, seneye de 20 takım görüşümü belirttim. Bence olumlu. Pek çok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın? Önümüzdeki sezon en önemli konu sıkıştırılmış takvim olacak. Olabilir mi olabilir. Bazı kulüplerin pastanın 18’den 21’e bölünmesinden dolayı maddi kaybı olur ama telafi edilebilir. Ligden düşmenin kaldırılması kararına Fenerbahçe olarak destek veriyoruz" açıklamasını yaptı. (İHA)