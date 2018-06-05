Ali Koç ve yönetimi mazbatasını aldı: Fark ettiniz mi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü; Türkiye'nin gündemini işgal ettik

3 Haziran 2018 Pazar günü Ülker Stadı'nda düzenlenen 'Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da yaklaşık 20 bin 376 oyun 16 bin 92'sini alarak büyük bir farkla başkan olan Ali Koç ve yönetimi mazbatasını törenle aldı.

Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç ve yönetimi için Ülker Stadı'nda taraftarların da katılımıyla mazbata töreni düzenlendi.

İnanılmaz bir coşkunun hakim olduğu Kadıköy'de taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla yeni başkan Ali Koç'a büyük destek veriyor.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe taraftarı hep birlikte İzmir Marşı'nı söylendi.

Ali Koç, sahneye çıkmadan önce locadan ve daha sonra sahadan tüm tribünleri selamladı. Tribünlerde Ali Koç lehine uzun süre tezahüratlar yükseldi.

Yönetim kurulunu sahneye davet eden Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük: "Arkadaşlar, tezahüratınızı benim için tüketmeyin. Birazdan büyük başkan Ali Koç gelecek. Arkadaşlar beklenen zaman geldi. Büyük çalışmaları sonucu sandıktan başkan olarak çıkan Sayın Ali Koç'u sahneye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Koç: "Fark ettiniz mi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü; Türkiye'nin gündemini işgal ettik"

"Ali Koç'tan kendisine 'Deliler gibi aşığım sana' tezahüratı yapan taraftara: Ben de size aşığım ne derlerse desinler. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Ancak önemli olan icraatler başladıktan sonra ben ve arkadaşlarımla gurur duymanız. Fark ettiniz mi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, farklılığını, ayrıcalığını? Bunu kesinlikle şımarıklık olarak söylemiyorum. Türkiye'nin gündemini işgal ettik. Seçimimiz dünyada konuşuldu. Taraflı tarafsız insanlar saatlerce bizi izlediler."

"Kartopu her geçen gün büyüyerek geldi"

"Eski mutlu günlerimizi, coşku dolu günlerimizi, omuz omuza olduğumuz günleri özlediğimizi fark ettik. Kartopu her geçen gün büyüyerek geldi. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelenler, tekerlekli sandalyesiyle gelenler; camianıza sahip çıktınız. Allah razı olsun hepinizden. En büyük transfer sizsiniz. En büyük transfer felsefe değişikliği. Bizler hayaller vaat etmedik. Değişim dedik, dönüşüm dedik. Mazeret için söylemiyorum ama bunu bilmek zorundasınız."

"Aramıza başkalarının girmemesi için lütfen çok uyanık olun"

"Sımsıkı kenetlenerek buraya geldik. Her daim sizi hissettik. Esas mücadele, zorluklar şimdi başlıyor. Aramıza başkalarının girmemesi için lütfen çok uyanık olun. Çok şey yazılıp çizilecek."

"Biz kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların kapısına geldiği bir kulüp olacağız"

"Biz elimizi taşın altına koyacağız. Fenerbahçe için maddi-manevi, sizi gece rahat uyutacak, fedakarlıklar yapacağız. Biz 3 sene sonra kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların kapısına geldiği bir kulüp olacağız. Gelin bir sezonda sattığımız formayı Eylül ayında satalım. Bugün birden çok üyelik formu imzaladım. Artık riskli değil. Benim referansımla üye olabilirsiniz. O risk kalktı. İmkanı olanlar, olmayanlara forma alın."

"Bu ülke artık kavgadan bıktı"

"Ülkemizde, Fenerbahçe'nin dostu düşmanından daha büyük bir kulüp olması lazım. İçinde bulunduğumuz durum Fenerbahçe ve diğerleri olmamalı. Başka takım vatandaşları veya sporla ilgilenmeyen insanlar da memnun olsunlar. 'Fenerbahçe hayırlıdır, ülkesine katkı yapar' desinler. Bu ülke artık kavgadan bıktı. Sporun ayrıştırıcı, nefret dilini değiştireceğiz. Bunu bilhassa size söylüyorum. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Her şey kendiliğinden rayına oturur. Biz örnek kulüp olacağız. Önemli olan kavga etmek değil, haklı olduğun zaman haklı kalabilmek. Fenerbahçe için kavga etmeyeceğimizi zannetmeyin. 'Topunuz gelin' ruhunun altında yatan anlayış da budur. Her şeyi doğru yapacağız, medenice yapacağız."

Ali Koç'tan Fenerbahçe çalışanlarına: "Bazı şeylere alet edildiniz"

Sizden istediğimiz tek bir şey, camianıza yardım etmek için elinizden geleni yapın. Başka hiçbir şeyle uğraşmayın. Bir uyarım var; Gidenin arkasından konuşulmasını sevmem. Bizim gözümüze girmek için gelip bir önceki yönetim hakkında konuşursanız, dedikodu yaparsanız bilin ki o zaman yolları ayırırız.

Ben bu süreçte en çok duygulandıran çocuklar oldu. Çok güzel duygular yaşadık. Anne ve babalarına çok teşekkür ediyorum. 3 sene sonra hayatın farkına vardıklarında inşallah Ali abimle ne güzel sarıldık, öpüştük demesini istiyorum."

"En büyük arzum şampiyonluk kupasını Aziz Yıldırım ve yönetiminin kaldırması"

"Birazdan basketbol maçımız var. En büyük arzum, orada şampiyon olursak, kabul ettiği takdirde, şampiyonluk kupasını Aziz Yıldırım ve yönetiminin kaldırması. Çünkü bu onun hakkı."

Ülker Stadı'ndan görüntüler: