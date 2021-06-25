Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni yönetim listesi belli oldu.

Fenerbahçe'de 25-26 Haziran günlerinde yapılacak olan seçimli genel kurulda mevcut başkan Ali Koç'un yeni yönetim listesi belli oldu. Listede Koç'un ikinci döneminde şu isimler yer aldı:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

Ali Koç'un yönetimindeki isimler kimdir?

Ahmet Ketenci

1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Rizelidir. Babasının adı Osman Ketenci’dir.

Ketenci ailesi Rize’den İstanbul’a göç ederek Kasımpaşa semtine yerleşmiştir. Ailenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tanışıklığı Kasımpaşa’dan gelmektedir.

Ahmet Ketenci ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın eşi Sema Erdoğan’ın ağabeyidir. Yani dünürünün oğludur. İlk defa Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe Yönetim Kurulu yedek listesinde yer almıştır.

32 yaşında olduğu sırada, 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden biri olan Beltur’da genel müdürlük görevine atanmıştır. Daha sonra Başakşehir Futbol Kulübü’nde görev almıştır. Bu kulüpte asbaşkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliği yapmış ve 24 Haziran 2021’de görevinden ayrılmıştır.

Erol Bilecik

Türk iş adamı, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Index Grup CEO'su.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Mezuniyetin hemen ardından, yüzde 100 Alman sermayesi bir şirket olan Nixdorf Computer’de Sistem Analisti olarak çalışan Bilecik, bu görevi iki yıl boyunca sürdürdü. Sonrasında ise Index’in kurulma süreci başladı. Erol Bilecik 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe SK başkanlığına gelen Ali Koç'un listesinde yer aldı. Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nde başkan yardımcısı olarak etkindir.

Burak Ç. Kızılhan

Burak Kızılhan, 1984 yılı doğumlu. Şişli Terakki’de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi'nde okudu. Üniversite'yi ise İngiltere’de elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Burak Kızılhan, bugün AE Arma-Elektropanç’ın İş Geliştirme Müdürü ve Fortune Türkiye’nin hazırladığı “Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici” listesinde yer alıyor.

Mühendislik yönetimi üzerinde mastır yapan Burak Kızılhan, iki sene Londra’da Schneider Elektrik’te çalıştı. 2010 yazından itibarende aile şirketinde çalışan Kızılhan, şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika koluna bakıyor.

Ömer Temelli

Ömer Temelli 2 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon'un Sürmenelidir. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Ömer Temelli, Mart 2006'dan sonra iki ikez yedek ve sonrasında da asil üye olarak Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı.

Temelli, farklı dönemlerde stat, tesisler, Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol takımı, Fenerbahçe Kolej, Taraftar kart, Fenercell ve Futbol Altyapı'dan sorumlu Asbaşkanlık görevlerini yürüttü.Ömer Temelli, Aziz Yıldırım'ın kuzeni ile evlidir.Üniversite mezunu olan Temelli evli ve 2 çocuk babasıdır.,

Mehmet Dereli

Mehmet Dereli, Türk iş insanı. 1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbullu olan Dereli’nin çeşitli girişimleri bulunuyor. Daha çok İstanbul Motor Piston’un ortağı olarak tanınmaktadır.

2018 Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde Ali Koç’u desteklediğini açıklamıştır. Dereli, Ali Koç’un fotoğrafının bulunduğu ve ‘Fenerbahçe için harekete geçmenin tam zamanı’ yazan dev bir afiş hazırlatmıştır.

Fethi Pekin

Fethi Pekin, 9 Eylül 1969 yılında İzmir’de doğdu. Hukuk eğitimi gördü ve Amerika’da bulundu. Avukatlık görevini yürüten Pekin ülkeye dönüş yaptıktan sonra Pekin & Pekin isimli hukuk bürosunu kurmuştur.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu’nda yer almıştır. Daha sonra 2018 seçimlerinde Ali Koç’un oluşturduğu listeye girmiştir. 25 Haziran 2021’de açıklanan başkanlık seçimleri listesinde yeniden aday gösterilmiştir.

A. Sertaç Komsuoğlu

Sertaç Komsuoğlu 16 Mart 1968'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. 53 yaşındadır. Tam adıyla Acar Sertaç Komsuoğlu, eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlamıştır. Komsuoğlu, aile şirketi Enerji Petrol Gaz Gazetesi’nde gazeteciliğe başlamıştır. İlk yıllarında muhabir olarak çalışan A. Sertaç Komsuoğlu daha sonra köşe yazarlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulunmuştur.

2012 yılından bu yana Sarı Lacivert Derneği’nin Başkanlığını yürüten A. Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe 1907 Derneği üyesi, Fenerbahçe USA Derneği’nin de Onur Kurulu üyesidir.

Simla Türker Bayazıt

Simla Türker Bayazıt, 15 Mayıs 1972 doğumludur. Eğitimini tamamladıktan sonra 1997-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.’de görev yapmıştır.

2004 yılında Türker Proje Gayrimenkul Ve Yatırım Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. 15 Temmuz 2013’te aynı şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetle mücadele ettiği çeşitli etkinlikler düzenlemiş ve belgesel gösterimleri hazırlamıştır.

Üyesi bulunduğu Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu’na 2018 Fenerbahçe Başkanlık Seçimleri sonrası girmiştir.

Hüseyin Arslan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Hüseyin Arslan, YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütüyor. Türkiye'de inşaat sektörünün önemli isimlerinden biri olan Hüseyin Arslan, Fenerbahçe taraftarı olmasıyla biliniyor.

1992 yılında ODTÜ'den yüksek onur seviyesi ile diplomasını alan Hüseyin Arslan, ilk ismi AKSA İnşaat olan YDA Group'un 1993 yılında yönetim kurulu başkanı olmuştur.

Esin Güral Argat

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı ve Enstitüsü bölümünde yüksek lisansını gerçekleştirdi.

Esin Güral Argat, çalışma hayatına 1992 yılında Güral Çini ve Seramik San. A.Ş.’yi kurarak başladı.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Esin Güral Argat 1998 yılında Gürallah Grup'taki aile şirketlerinden LAV’da Genel Müdürlük yaptıkdan sonra 2005 yılında grubun perakende sektörünü tanımak için başlattığı Evport girişiminin tüm operasyonel ve stratejik süreçlerini yönetti.

2008 ekonomik krizinde grubun turizm yatırımlarının stratejik yapılanmasını gerçekleştirerek, Travelife Collection “Travelife Gold ”, TUI Holly ödüllerinin sahibi Alibey Resort Side tesisinin kurulmasını yönetti. 2010 ile birlikte LAV markasının yaratılma sürecini gerçekleştirdi. TKYD, Endeavour ve İstanbul Golf Kulübü üyesi olan Esin Güral Argat, TÜSİAD Genel Kurulu Yönetim Kurulu üyesi.

Nüket Küçükel Ezberci

Bilkent Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü mezunu olan Nüket Küçükel Ezberci, İş hayatına 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda başladı. Bakanlığın çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 2007 yılında aile şirketi olan Güven Hastanesine geçti. Güven Hastanesi yönetim kurulu başkanlığı görevini üslenen Nüket Küçükel Ezberci TÜSİAD üyesidir.

Alper Pirşen

Alper Pirşen, 6 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Ardından yüksek lisans eğitimini Berlin Freie Üniversitesi’nde yaptı. Mercator Bursu ile onurlandırılığı Ruhr Universitaet Bochum’dan, hukuk dalında akademik veya araştırmacı unvanı da olan LL.M ünvanı aldı.

Son iki dönemde TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda hakem olan Pirşen, 2011 – 2015 yıllarında ise İstanbulspor Kulübü Derneği’nde Yöneticilik görevini üstlenmiştir.

25 Haziran 2021’de açıklanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu listesinde yer almıştır. Yakın bir dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olan Alper Pirşen, kulüp başkanı Ali Koç’a yakınlığı ile bilinmektedir. İngilizce ve Almanca bilen Alper Pirşen evlidir.

Kemal Danabaş

Mustafa Kemal Danabaş, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Danabaş, 30 yıl süren dış ticaret profosyonel üst düzey yöneticiliğin ardından 1 yıldır serbest ticaret ile meşguldür.

2001 yılında üye olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği’nde, 2011 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Ruşen Çetin

Ruşen Çetin 1956 yılında Artvin’de doğmuştur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra sırasıyla Afşin-Elbistan Termik Santrali, Türk Philips A.Ş. ve Cankurtaran Holding’de çalışmıştır. 1996 yılından beri Tureks’in yönetim kurulu başkanlık görevini sürdürmekte, aynı zamanda EURATEX (Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Teşkilatı) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye temsilciğini yapmaktadır.

Ruşen Çetin 1907 Fenerbahçe Derneği’nin kurucularından biridir ve bir dönem başkanlığını yürütmüştür.