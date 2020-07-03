Ali Koç'un işaret ettiği transferler belli oluyor

Fenerbahçe, sezonun bitmesiyle Erol Bulut, Caner Erkin ve Erol Bulut'u açıklamaya hazırlanıyor
03 Temmuz 2020 09:09
Ali Koç'un önceki gece canlı yayında ipuçlarını verdiği transferlerin kimler olduğu ortaya çıkıyor. Süper Lig’den Mert Hakan ve Caner Erkin ile prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, rotayı Almanya’ya çevirdi
Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre transferde "yerli ve milli" modelini benimseyecek olan sarı-lacivertliler, ilk olarak Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı Beşiktaş’a veda edecek olan Caner Erkin’le anlaşan Kanarya, iki futbolcuyu sezon biter bitmez resmen açıklayacak.
Hoca konusunda ligin bitmesini bekleyen Koç’un işaret ettiği isim Erol Bulut. Alanyaspor yönetimini zor durumda bırakmak istemeyen Fenerbahçe Başkanı Koç, ay sonunda Bulut’u resmen açıklayacak.
Sportif Direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu’yla ortak bir çalışma yürüten sarı lacivertliler, Bundesliga’da küme düşen Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcular Kenan Karaman ile Kaan Ayhan’la da söz kesti. Yönetim, Alman kulübün idarecileriyle masaya oturup transferleri resmiyete kavuşturacak.
İsmail Yüksek ve Barış Sungur’u kadrosuna katan Fenerbahçe, Bursaspor’dan Burak Kapacak ile Hertha Berlin’den Muhammed Kiprit’i bitirmek üzere. Önümüzdeki hafta iki genç ismin menajerleriyle masaya oturulacak.