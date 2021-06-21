Ali Koç: UEFA'nın raporuna göre Fenerbahçe'nin net borcu duran varlıklarından fazla ve Avrupa'daki en riskli kulüp

Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar, Fenerbahçe TV'de aralarında kendisinin de bulunduğu gazetecilerle yayına çıkan Ali Koç'un "UEFA Kulüp Lisans Karşılaştırma Raporu"ndan bir sayfayı ekrana gösterdiğini belirterek, Ali Koç'un "Ana başlıkta Avrupa’da sadece Fenerbahçe’nin net borcunun duran varlığından fazla olduğunu belirtmişler.

Fenerbahçe’nin tablodaki durumunu özetledi:

Fenerbahçe, net borç sıralamasında Avrupa’da 6’ncı.

Net borcun duran varlığa oranında Avrupa’da 1’inci.

Net borcun gelire oranında Avrupa’da 2’nci.

Tabloya şu mesajla noktayı koydu:

Fenerbahçe, UEFA’nın değerlendirmesine göre Avrupa’da en riskli kulüp." dediğini aktardı.

Vahap Munyar, FB TV'deki yayında Başkan Ali Koç'un yabancı futbolcuların yaşından "Yabancı futbolcuların neredeyse en yaşlıları Türkiye’ye geliyor. Türkiye, yaşlı yabancı futbolcu çöplüğü olmamalı. Belki de 30 yaşını aşmış yabancı futbolcuların transferine yasak konulmalı, izin verilmemeli." ifadeleriyle şikâyetçi olduğunu söyledi.

"Sahiplik yapısı olmadan bu iş yürümez"

Ali Koç, UEFA’nın en büyük sıkıntıyı dernek modelinde gördüğünü belirtti. Koç, "İngiltere’dekine benzer bir “Süper Lig A.Ş.” yapısı oluşmalı diyerek futbol kulüpleri için de sahiplik modelinin gerektiğini vurguladı:

"Benim taraftar olarak gönlüm istemez ama sahiplik modeli olmadan bu iş yürümez."

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