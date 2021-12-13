Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TL'deki değer kaybı belimizi kırdı, önümüzü göremiyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine yöneltilen 'transfer' sorusuna dolar ve Euro’daki yükselişi hatırlatarak “TL’nin yüzde 70, 80 değer kaybı, belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz, çünkü gelirlerimizin yüzde 100’ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80’i döviz kuru cinsinden oluyor” açıklamasında bulundu. Kanun dolayısıyla anlaşmaların TL üzerinden yapıldığını söyleyen Koç, “Devletimizin bir karar vermesi gerekecek” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih’in de yer aldığı toplantıda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Egonu’nun transfer edilip edilmeyeceği soruldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Koç, döviz kurunun değişkenlik gösterdiği bir dönemde bu transferin mümkün olamayacağını söylerken, kulüplerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti ve hükûmete seslendi:

“Manevra alanımız daraldı”

“Egonu transferine gelince, geçen sene aramızda değerlendirmiştik. Ekonomik şartlar ve diğer başa sebepler nedeniyle ilerleyemedik. Bu sene yazıldığı gibi herhangi bir iletişimimiz, temasımız olmadı. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Türkiye’nin büyük kulüpleri, herhangi bir branşta yarıştıkları zaman o branşın kalkınmaması söz konusu değildir. Ancak bizler, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, özellikle futboldan kaynaklanan sıkıntılar. Amatör branşlarda manevra alanımızı ciddi anlamda daralttı.”

“TL’deki değer kaybı belimizi kırdı”

“Bizler bugün Vakıfbank’la, Eczacıbaşı’yla, Efes’le mücadele ederken ekonomik şartların aynı olmadığını takdir ediyorsunuz. Üstelik TL’nin yüzde 70, 80 değer kaybı, belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz, çünkü gelirlerimizin yüzde 100’ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80’i döviz kuru cinsinden oluyor. Bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmak gerçekçi olmazdı.”

“Bundan sonrasını göremiyoruz”

“Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak takım sporları dışında yani olimpiyat branşları diyelim, 3 yıllık ihtiyaçlarımızı karşılayacak sponsorluğu bulduk, imzaladık. Ama bundan sonrasını göremiyoruz. Ya büyük kulüpler kendi aralarında karar verip bu alanlara girmeyecek, frene basacağız. Çünkü bu sporların sıfır geliri var.”

“Camia karar verecek”

“Bir yelkende ihtiyaçlarımızı karşılayacak sponsorumuz vardı, diğerlerinin yoktu. Şimdi 3 yıllık anlaşma yaptık sonrasına camia karar verecek. Olimpiyatlara en çok sporcu yollayan kulüp olmaya devam mı edeceğiz. Takım sporlarında gelirler var ama giderleri karşılayacak seviyede değil. Dolayısıyla orada da sponsorluk büyük önem arz ediyor.”

“Devletimizin karar vermesi gerekiyor”

“Bütün anlaşmaları kanun dolayısıyla TL üzerinden yapıyoruz. Orada da büyük bir darbe aldık. Devletimizin bir karar vermesi gerekecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlara destek olacak mı? Yoksa siz kendi yağınızda kavrulun mu diyecek. İkinci seçenekse zaten bizim de yapabildiklerimiz sınırlı olduğu için bu üç büyük kulüp de bu alanda tarih boyunca devam ettiği şekilde devam edemeyecektir.”