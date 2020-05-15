Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör ile ilgili "3-4 teknik direktörle görüştük; 1 tane teknik adam ile neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020'in tarihinin değişmesiyle bizim de planlarımız sekteye uğradı. Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var. Türkiye'yi bilen, aç, cesur, 40-50 yaş arası bir teknik adam" ifadelerini kullandı.

Koç, liglerin başlaması ile ilgili ise "Federasyonun 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz. Farklı senaryolara göre ne yapılacağı bizimle paylaşılmalı" dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç şunları söyledi:

"Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir"

"Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Obradovic'in istek ve beklentileri doğrultusunda yeni sezonda hamleler yaptık. Hocamızın söylemine göre 'en iyi kadroyu kurduk'. İnanamayacağımız sonuçlar aldık, bizler bile gözlerimize inanamadık. Obradovic'e ifade ettim, bizde sonsuza kadar kredisi vardır. Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu konudaki düşüncelerimiz, Obradovic'e ilettik, aynı zamanda sözleşme teklifimizi de birkaç kez sunduk. Obradovic'e birkaç kez sözleşme teklif ettik, sezon sonunda bakacağım dedi. Biz de ilerleyen günlerde kendisi ile konuşacağız. Obradovic kalmak isterse, Fenerbahçe'de kalır, burası onun evi."

"Fenerbahçe'ye fahiş hakem hataları yapıldı"

"Bahis siteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösterilirken de bu takım aynıydı, hoca da aynıydı ama 7 haftada korkunç bir düşüş yaşadık. Bu hayatın olağan akışına aykırı! Bunun iki faktörü var. Biri iç faktörler, diğeri dış faktörler. Takım içi rekabet ortamının üst seviyede olması gerekiyor, bizim bu sezonki en büyük sıkıntılarımızdan biri bu oldu! Biz bu ortamı sağlayamadık ama gelecek sezon böyle bir durum Fenerbahçe'de kesinlikle olmayacak. Fenerbahçe'ye fahiş hakem hataları yapıldı. En azılı Fenerbahçe karşıtı spor yorumcuları bile "Fenerbahçe doğranıyor" yorumlarını yaptı, iş o raddeye kadar geldi."

"Bize transfer yaptırmadılar!"

"Ne yaparız da Fenerbahçe'ye transfer yaptırmayız diye uğraşıldı. Mali durumu Fenerbahçe'den çok daha kötü olan takımların bile transfer yapabilme durumu olurken; transfer yapamayacak takım olarak Fenerbahçe belirlendi."

"3 hoca ile görüşüyoruz"

"3-4 teknik direktörle görüştük; 1 tane teknik adam ile neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020'in tarihinin değişmesiyle bizim de planlarımız sekteye uğradı. Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var. Türkiye'yi bilen, aç, cesur, 40-50 yaş arası bir teknik adam."

"Gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz"

"Bu sezonu kurtarmak için gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarımız FFP'den dolayı manevralarımız var. Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz."

"İndirim görüşmesi yapmadık"

"Şubat 2020'ye kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Sözleşmelerde indirim için futbolcularla henüz bir görüşme yapmadık. Biz 91 milyon Lira'dan 72'ye indik. Daha da inmemiz lazım. 50'lere inmemiz lazım. Bu zaman alacaktır. Bütün oyuncularımız 3 milyon Euro'nun altında alıyor. Daha da aşağı çekmemiz lazım. Maksimum 2 veya 2.2 verebiliriz. Altyapıya yönelme ve yatırım yapma teşvik edilmelidir."

"11'de 2 altyapı zorunluluğu getirilsin"

"İster istemez altyapılara kaymak zorundayız. Burada Fenerbahçe olarak şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Altyapıya yönelme teşvik edilmelidir. Hep yabancı sayısı konuşuluyor. Bana sorarsanız yabancı sayısından daha çok kaliteleri, aldıkları maaşlar daha önemli Bizim federasyonumuz kulüplere ilk 11'de en az 2 mecburi altyapı oyuncusu getirsin. Altyapıdan oyuncu oynatma kuralını benimseyelim. Bu finansal sıkıntıları atlatmak için.

"Bahis Avrupa'da büyük bir gelir"

"Bahis konusu.. Gelir seviyesi düştükçe oynanan bahis oynanma oranı arttığı söyleniyor. Avrupa'da 5 büyük ligde yer alan takımların en büyük geliri bahis sponsorluk gelirleri. Bazen büyük maçlarda Türkiye'de yasak olan bahis sitelerinin reklamları var."

Gökhan Gönül yanıtı: Anlaşıldı!

Koç, bir Yüksek Divan Kurulu üyesinin "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisi üzerine "Anlaşıldı" yanıtını verdi. Bu cevap sosyal medyada gündem oldu.

"Çebi ve Cengiz'e acil şifalar diliyorum"

Federasyonun 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz."

"TFF'nin "şimdilik"yaklaşımına katılıyorum"

"Federasyonun 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz. Farklı senaryolara göre ne yapılacağı bizimle paylaşılmalı. Ligler başlayacak dedikçe koronavirüs hadiseleri geliyor. Her türlü sonuca hazırlıklı olmamız lazım demiştim. En önemli olan insan sağlığı, bunu vurguladık. Her karara hazırız dedik. Adının bugün konmasını söylüyoruz, 3 aşağı 5 yukarı neler olacağı ortada."

"Ortaya sorular attık"

"Ortaya sorular attık. Mesela lig başlayınca takımdan birinde virüs olursa hangi adım atılacak? Bizde çıktı Samandıra'da ve 1 hafta erteledik. Peki her hafta çıkarsa ne olacak? Maç başlayınca çıkarsa ne olacak? Virüs yüzünden oynayamazsak sıralama değişirse ne olacak?"

"Lig oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalı"

"Bütün takımlar en az haftada 1 test olmak durumunda. Bilgilerimize göre bazı takımlar test yapmadan idmana başladılar. Lig oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalıdır, lütfen farklı senaryo diretmeyin."

"Alt liglerin oynanmaması gerekir"

"Şahsen 2. 3. Lig maçlarının ve amatörlerin oynanmaması gerekir. Şartların orada uygulanması mümkün değil! Bunları söylemek istiyorum"

"Avrupa'daki liglerin durumuna bakılmalı"

"Avrupa'da liglerin gidişatına bakalım. Önümüzdeki sene kayıplar olmasın, zaten geç başlayacak. En iyi karar verilmeli. Oynanmayacaksa da nasıl tescil edileceği, mevcut sıralama mı olacak sezon mu ilan edilecek, açık ve şeffaf olunmalı"