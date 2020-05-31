Ali Koç'tan yakın takip

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde dün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki antrenmanın bir bölümünü izledi. Yöeneticilerin taktıkları Fenerbahçe temalı maskeler dikkat çekti.

Saat 18.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Seyircisiz maçlar için proje

Sarı-lacivertli kulüp, seyircisiz oynayacağı maçlar için taraftarına yönelik projesini hayata geçiriyor.

Kulübün yaptığı açıklamada, “Tribünlerin sessiz kaldığı bu günlerde Fenerbahçeni yalnız bırakma! #SevdikSeniHerŞeydenÇok diyorsan sen de hemen katıl, Kadıköy’de tribünler Fenerbahçe için yeniden dolsun! Çektiğin fotoğrafın gerçek boyutlarda çıktısını alıp tribündeki koltuklara koyalım. Fotoğrafın Kadıköy’de oynayacağımız son 5 lig ve 1 kupa maçında tribünde yerini alsın. Tribündeki fotoğrafını #SevdikSeniHerŞeydenÇok etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaş, desteğini herkes görsün” denildi.

Taraftarların “www.sevdikseni.fenerbahce.org” adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, Fenerbahçe üyeleri ve kombine sahipleri için 99 liradan

satışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 129 lira olarak belirlendi. Sağlık çalışanlarının ise kampanyadan ücretsiz yararlanabileceği açıklandı.

Ayrıca kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü “www.sevdikseni.fenerbahce.org” adresinden görebilecek.