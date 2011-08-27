-Ali Koç: ''Talebimiz ve isteğimiz olmadı'' İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, ''Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 'Bank Asya 1. Lig'e bizi düşürün' gibi bir talebi ve isteği olmadı ve olmayacaktır'' dedi. Asbaşkan Ali Koç, kulüp yönetim kurulunun öğle saatlerinde yaptığı olağanüstü toplantısının ardından, kulüp avukatıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı içinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamasında ağırlıklı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı basın açıklamasını eleştiren Koç, ''Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 'Bank Asya 1. Lig'e bizi düşürün' gibi bir talebi ve isteği olmadı ve olmayacaktır'' dedi. Futbolda yürütülen şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde sezon içinde ligden düşme kararı verilmesi halinde iki sezon birden kaybedeceklerinin altını çizen Ali Koç, bu süreçte en akılcı uygulamanın kendilerinin daha sezon başlamadan tedbirli olarak ligden düşürülmesi olacağını düşündüklerini, böylelikle sadece bir sezon kaybedileceğini vurguladı. Yaşanan krizi Türkiye Futbol Federasyonu'nun iyi yönetemediğini savunan Ali Koç, bu nedenle devletin duruma el koyması gerektiğini söyledi.