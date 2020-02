Ali Koç: Sponsor sorunu yaşanıyor, benden biliniyor; camia bölünüyor, benden biliniyor

Yeşilköy’deki WOW İsta nbul Hotels & Convention Center’da yapılan "Büyük Buluşma" programına katılan Ali Koç, çok fazla katılımcının olduğu gecede açıklamalarda bulundu.



Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini aktararak sözlerine başladı.



İşte Ali Koç'un açıklamaları:



"Ben çok konuşma yaptım, çok kalabalıklara konuştum. Bugün 4600 kişi olduğu söyleniyor, ilk kez bu kadar kalabalığa konuşuyorum. Büyük bir toplantı bekliyordum da, hiç bu kadarını beklemiyordum.



Tarihimizde belki de ilk kez bir kongre öncesi böyle büyük bir toplantı yapılıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum.



Derbiyi istemediğimiz bir sonuçla tamamlayarak şampiyonluk yolunda bir fırsatı teptik. Ama daha çok maç var, umudumuzu koruyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde umut vardır. Son dakikaya kadar umudumuzu korumalı ve takımımıza destek olmalıyız.



Üzülerek söylüyorum ki, özellikle son 2 sezonda taraftar ortalamamız çok düşmüştür. Hatta ezeli rakiplerimizin de altında kaldığımız söyleniyor. Anadolu'da da Fenerbahçe'nin maçları eski heyecanla izlenmiyor.



Fenerbahçe'nin en heybetli, en başarılı dönemleri, kenetlendiği, bir olduğu dönemlerdir. Seçildiğimiz takdirde olmazsa olmazımız, camianın kenetlenmesini sağlamaktır.



Her şeyden önemlisi eleştiriye açık, demokrasinin tüm değerlerini yerine getiren, Dünyası Fenerbahçe olanların bir ve bütün olduğu, omuz omuza yürüyen bir Fenerbahçe hayal ediyoruz.



Bizden sırf seçim kazanmak için vaat edilmiş projeler beklemeyin lütfen!Bizim tek bir projemiz var. Fenerbahçe'yi şahlandırarak ait olduğu yere getirmek!



Size her şeyin sözünü veremem. Ama sözünü verdiğim her şeyi yapacağımın da garantisini veririm. Şunun da sözünü veririm. Seçim öncesi benim için ne kadar değerliyseniz, seçimden sonra da öyle olacaksınız.



Mali durumumuz için seferberlik ilan edeceğiz. Benim tarzım ve üslubum olmamasına karşın, açıklamak zorundayım. 4 Haziran'da ilk iş, kulübün kasasına hatırı sayılır bir sermaye girdisi yapmak için işlemleri başlatacağız. Bu işlemler 45-60 gün süre alacaktır."

"Destek bekliyoruz"

"Gerek futbolda, gerek amatör branşlarda, kulübümüzün hiçbir şubesinin sponsor sorunu olmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sizlerden de destek bekliyoruz.

Her sene 10 bin yeni üye girişi sağlamamız lazım. Başarabilir miyiz bilmiyorum ama hedeflemeliyiz. Bunu sadece gelir olarak düşünmeyin. Münferit üye sayısı ne kadar artarsa, Fenerbahçe'nin bağımsızlığı da o derece olur. Sizlere sonuna kadar güveniyorum, yoksa bu yola çıkmazdım.



Ödediğimiz faizler, borç sarmalı, artık taşınamaz noktaya gelmiştir. Borç stoğumuzu yeniden yapılandırarak, borcumuzu, ödenen faizi çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Kulübün borç yapısını sağlıklı bir özel sektör şirket yapısına getirebilmeliyiz.



Fenerbahçemizin artık popülist söylemlere kaybedecek vaktinin kalmadığını burada açıkça ifade etmek istiyorum. Mali anlamda kontrollü olmalıyız, gerçekçi olmak zorundayız. Her sene şampiyonlukların 1 numaralı adayı olacağız, bunu size temin ediyorum.



Mevcut transfer politikasını sürdüremeyiz. Bunun için kısa vadede en önemli yatırımımızın scouting olacağını söylemeliyim. İmkanları en geniş, istediği her futbolcuyu alabilecek kulüplerin bile scouting'ten elde ettiği kazanç ortadadır. Tekerleği yeniden icada gerek yok.



Gerek futbol okulları, gerek altyapımızı baştan aşağı yenilemeliyiz. Dünya çapında bir futbol akademisi oluşturmak zorundayız. Burada bir Ajax'ı, içeride Altınordu'yu örnek alırken bunu biz neden yapamayalım? Yeter ki sabır gösterelim. Bunun 5-6 yıllık süresi vardır."

"Pilot takımımız olmak zorunda"

"Biraz bütçe sıkışıklığı olduğunda paranın ilk kısılacağı yer altyapı olmamalıdır. Benden hiçbir tesis sözü istemeyin. Sadece bir tesis sözü veriyorum. Bizim kurduğumuz akademide en az 7 saha olmalı. İdeali 9-10. Bugünkü mevcut saha sayımızla, dünya çapında bir sistem kurmamız mümkün değildir.



Bir pilot takım sahibi olmak zorundayız. A Takım potansiyeli olan ama tecrübesiz gençler için pilot takımlarımız olmalı. Olmazsa olmazımız. Bu illaki sahiplikle olacak değil, işbirliği ile de olabilir.



Almanya'da Türk çocuklarımız, Türkiye'deki çocuklardan her açıdan daha iyi yetişiyor. Üzücü ama bu bir gerçek.



Bu kulübün gerçek sahipleri taraftarlardır. Kongre üyeleri kızmayın, kulübü kim yönetecek demeyin ama böyle. Zaten siz de taraftar olduğunuz için kongre üyesi oldunuz.



Tribün ve taraftar mühendisliğine soyunmadan, camiadaki her kesimi kucaklayarak, her türlü samimi eleştirilerden ders çıkararak, herkes ile eşit mesafede duracağız.



Dünya çapında sosyal sorumluluk projesi yapacağız. Amacımız Fenerbahçe'yi sosyal sorumlulukta da şampiyon yapmak. Sizden bir ricam var. Benim için üzülmeyin ama çok uyanık olmanızı rica ediyorum."

"Bizim için her yol mübah değil"

"Bu şekilde seçim kazanamazsınız, siz kiminle dans ettiğinizi biliyor musunuz?" gibi eleştiriler yapanlar oldu. Bizim için her yol mübah değil!



"3 Temmuz'da kaçtı, cimri, kulübe para vermez" gibi gibi gibi şeyler vardı. Bunlara yenisi eklendi. Bu da bölücülükle suçlanma noktasına gelindik bugün.



2015 kongresinde, Fenerbahçe'nin gelecekteki başkan adayı olarak gösterilmekten şeref duydum. Ancak sonrasında sadece aday olmamla birlikte böyle iftiralarla karşı karşıya kalıyorum. Bu gelişmeler beni ve arkadaşlarımı kamçılıyor, daha fazla çalışmaya itiyor.



Vazgeçersek sokağa çıkamayız artık! Madem ben böyle bir Fenerbahçeliydim, neden 2015'teki kongrede gelecekteki başkan olarak gösterildim? O günden bu yana aday olmaktan başka hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Ben birisine böyle bir ithamda bulunsam vicdanım sızlar. Nasıl insanların vicdanı sızlamıyor anlamıyorum.



Efsane kaptanımız Alex'in Türkiye'ye gelişinde de suçlandım. Benden biliniyor. Sponsor sorunu yaşanıyor, benden biliniyor. Camia bölünüyor, benden biliniyor. Ben ne kadar kötü bir Fenerbahçeliymişim...



