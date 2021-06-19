Ali Koç: Saha dışında mertçe mücadele bekliyoruz, bu sene futbolun rengi sarı-lacivert olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çok farklı deneyimler kazandığını belirterek, "Camiamızın bir şampiyonluk özlemi var. Bu sene her yer sarı lacivert olacak, bu sezon futbolun rengi sarı lacivert olacak. Ben buna inanıyorum." diye konuştu.

Haftalık yayınlanan gazeteoksijen'den Elif Ergu Demiral, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına ikinci kez aday olan Ali Koç'la bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin satır başları şu şekilde....

3 yıl geçti FB Başkanlığı’nda. Yola çıktığınızdaki bakış açınız ile şimdiki bakış açınız arasında fark var mı?

"Hedeflerim aynı. 3 yıl önce Fenerbahçe için yola çıkarken yaptığım planlarda, hedeflerimde bugün hiçbir değişiklik olmadı. Bu 3 yıllık süreç bize çok büyük, çok ciddi tecrübeler kazandırdı. Ancak bugün 3 yıl önce neyi amaçlıyorsam, neyi planlıyorsam, aynı noktadayım. Ancak bugün bir farkla, 3 yıllık deneyimler ve tecrübelerle bu hedeflerime sahibim. Bakış açımı değiştirdiğim tek şey “başarıya ulaşmak için her yol mübahtır” zihniyetindeki insanlarla mücadele şeklimiz. Bunu da eğer seçilirsek en iyi şekilde göstereceğiz."

"Saha dışında mertçe, yiğitçe bir mücadele bekliyoruz"

Yeni dönemden sizin beklentiniz ne?

"Fenerbahçe’yi her anlamda hak ettiği yere ulaştırmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Özenle ve ciddiyetle bu gayreti gösterirken özellikle futbolu yönetenler için büyük beklentilerim var. Maalesef ligde sıralamayı belirleyen unsurlar sadece takımların ve kulüp yönetimlerinin performansı ile olmuyor.



Beklentim, sahada mücadelesini gösteren, hak eden takımın başarıya ulaşması. Biz saha dışı olaylarla, her maç öncesi, sonrası verilen demeçlerle hakemlerin, federasyonun baskı altına alınmasını ve federasyonun adaletten uzak bir yönetim anlayışına sahip olmasını istemiyoruz. Saha içinde korakor mücadele; saha dışında ise mertçe, yiğitçe bir mücadele bekliyoruz."

"Bu sene her yar sarı-lacivert olacak"

Bu önümüzdeki 3 yılda öncelikleriniz ne olacak?

"Önceliğimiz tüm şubelerimizde şampiyonluk mücadelesi verecek kadroları bütçelerimize uygun bir şekilde oluşturmak. Burada futbol şubemiz için ayrı bir başlık açmam gerekiyor. Bir futbol aklı oluşturmak, Samandıra’da istisnasız disiplini sağlamak, ciddiyetle sorumluluğunun farkında olarak mücadele eden bir takım kurmak en büyük önceliğimiz.



Camiamızın bir şampiyonluk özlemi var. Bu sene her yer sarı lacivert olacak, bu sezon futbolun rengi sarı lacivert olacak. Ben buna inanıyorum."