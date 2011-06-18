-ALİ KOÇ: REKORA İMZA ATTIK İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Beko Basketbol Ligi Play-Off final serisinde Galatasaray Cafe Crown'u 4-2 ile geçen Fenerbahçe Ülker cephesinde kulüp asbaşkanı Ali Koç, "Kırılması çok güç bir rekora imza attık" dedi. Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan ve şampiyonluğu kendi seyircileri önünde kutlamayı tercih ettiklerini ancak bu şekliyle de mutluluklarının değişmediğini belirten Ali Koç, "Kırılması çok güç bir rekora imza attık. Tüm Fenerbahçe camiasına, bu kupa ve tüm kupalar hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Buralarda kalmak zor. Her alanda final oynamak, şampiyon olmak zor ama buralarda kalmak daha da zor. Ona göre önümüze bakacağız ve yatırımlarımızı yapacağız" dedi. Fenerbahçe olarak dünyanın en büyük ve en başarılı spor kulübü olmak istediklerine vurgu yapan Ali Koç, "Bunlar zor olaylar. Başkanımızın bize çizdiği her yönde başarı hedefinin meyvelerini vermesi çok çok önemli. Bu sene, (5'i bir yerde oldu) diyoruz ama bunu son 3 senede yine yaşayabiliyorduk neredeyse. Geçen sene futbolda şampiyon olsak yine olacaktı. Ucundan tuttuk bazı senelerde ama bu sene başardık" diye konuştu. -GS CAFE CROWN BAŞANTRENÖR MAHMUTİ- Galatasaray Cafe Crown'da başantrenör Oktay Mahmuti ise takımının sergilediği mücadelenin gurur verici olduğunu söyledi. Mahmuti, final serisinde rakiplerine 91-88 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Ülker'in, güzel bir final serisinin ardından şampiyon olduğunu belirterek, "Fenerbahçe Ülker takımını ve teknik kadrosunu gönülden tebrik ediyorum. Sonuçta bu altıncı maç oldu. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor, çok iyi mücadele ediyor. Çok küçük detaylar fark yaratıyor. Birisinin kazanması da lazım. Dolayısıyla bugün kazanan Fenerbahçe Ülker oldu, tebrik ediyorum" dedi. Tecrübeli antrenör, çok karakterli bir takıma sahip olduğunu ve sezon başındaki hedefleriyle şimdi bulundukları konumun çok farklı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bütün içtenliğimle söylüyorum, bu benim en verimli sezonlarımdan birisidir. Başladığımız ile geldiğimiz nokta çok farklı. Ama bunun içinde hep mücadele var, gayret var, daha iyisini aramak var. 1988 yılından beri antrenörlük yapıyorum, 11 yıldır da başantrenörlük yapıyorum. Çok şampiyonluğum olmuştur, kazandığımız çok kupa olmuştur, kaybettiğim şeyler olmuştur. Bu takım karakterli bir takım. Bu çocukların en büyük güçleri oradaydı. Hep beraber inandık. Başlangıçta bu kulübe kimse güvenmiyordu, gelmek bile istemiyordu. Hakan Üstünberk ve Ali Tursan'ın gayretleriyle, benim de burada olmamla oyuncuları buraya gelmeye ikna ettik. İyi bir grup oluşturacağımıza inandırdırdık." Mahmuti, şampiyon olmayı istediklerini ancak bunu başaramadıklarına işaret ederek, "Şampiyon olmayı tabii isterdim. Bu takımın bugüne kadar verdiği emek ve sarf ettikleri gurur verici. Bazen üzülmeye de hakkınızın olması lazım. Bu takım bugün üzüldü. Sezon başında birisi size böyle bir şey söyleseydi, gülerdiniz. Ama bu takım bu maçı kaybettiği için üzüldü. Yani üzülmek için hak etmek lazım" ifadesini kullandı.