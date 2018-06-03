\"Kazanan Fenerbahçe olsun\"

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda başkan adayı olan Ali Koç oyunu kullandı.

Ülker Stadyumu\'nda düzenlenen genel kurulda oy kullanma işlemi saat 10.00\'da başlarken, Koç oyunu 16.30 sıralarında kullandı. 21 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ali Koç oyunu sandığa atarken, \"Hayırlı uğurlu olsun, kazanan Fenerbahçe olsun\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç\'un oy kullanması

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