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Spor

Ali Koç, Nihat Özdemir ve 4 isim daha yeni F.Bahçe yönetiminde olmayacak

Sarı-lacivertlilerde asbaşkanlar Ali Koç ve Murat Özaydınlı, camianın tüm önde gelenlerinin ikna çabalarına rağmen göreve devam etmeyeceklerini belirtti

20 Mayıs 2012 13:23

Ülker Arena’da yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başladı. Seçimde Aziz Yıldırım tek aday olurken, Yıldırım'ın listesinde Nihat Özdemir, Ali Koç, Vedat Olcak, Murat Özaydınlı, Cihan Kamer, Serhat Çeçen gibi isimler yer almadı.

Toplam 20 sandıkta oy verme işlemi yapılacak seçimde, 11 bin 653 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Genel Kurul'da tek aday mevcut başkan Aziz Yıldırım. 15 Şubat 1998'den beri 14 yılı aşan bir süredir görevde olan Yıldırım, 16 yıl ile şu anda Fenerbahçe tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı olan Şükrü Saracoğlu'nu geride bırakmaya hazırlanıyor.


Gece yarısı şoku


Sarı-lacivertlilerde asbaşkanlar Ali Koç ve Murat Özaydınlı, camianın tüm önde gelenlerinin ikna çabalarına rağmen göreve devam etmeyeceklerini belirtti ve yeni listeye girmedi. Hafta arasında oynanan Türkiye Kupası maçından sonra açıklama yapan Nihat Özdemir de yeni dönemde Yönetim Kurulu'nda olmayacağını açıklamıştı.


Eski listeden 6 isim yok


Aziz Yıldırım'ın yeni Yönetim Kurulu listesinde eski yönetimden Nihat Özdemir, Ali Koç, Vedat Olcak, Murat Özaydınlı, Cihan Kamer, Serhat Çeçen gibi isimler yer almadı.


İşte yeni liste


Başkan: Aziz Yıldırım

Asil üyeler: Abdullah Kiğılı, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Alaeddin (Ali) Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ömer Temelli, Talat Yılmaz, Ender Alkaya, Ahmet Tahir Perek, İsfendiyar Zülfikari, Semih Özsoy, Tolga Deniz Aytöre, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Hüseyin Ersan Topbaş.

Yedek üyeler: Yasemin Merçil, Ünal Uzun, Hakan Dinçay, Mustafa Serdar Erkan, Turhan Şahin, Ahmet Ketenci, Yalçın Haker.

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