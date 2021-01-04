Ali Koç: Ne kadar çok bağrılıp çağrılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra meyvesi alınıyor

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ali Koç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, "Ne kadar çok bağrılıp çağrılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra meyvesi alınıyor" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz, Allah bir daha böylesini göstermesin. Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Gerek VAR odasındaki kararlar, standardı yakalamaya çalıştığınız bir ortamda standartsızlık artıyor, ne kadar çok bağrılıp çağrılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra meyvesi alınıyor. Bu maçta 2 VAR'lık pozisyon var, biri penaltı pozisyonumuz. Bizimkini izledim devre arasında, maçın sonunda da Kasımpaşa'nın penaltısının VAR'a çağrılmayı hak edecek bir pozisyon olduğunu ifade ediyorlar. Şaşırıyoruz, endişeleniyoruz, bu nasıl bu kadar devam edecek?

"Federasyonumuzun hukuk ve disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar var. Futbol tarihimizde bugüne kadar 1-2 defa olmuş, kart kararının affedilmesi, değiştirilmesi var ki hatalı karar olduğuna ben de inanıyorum. TFF'ye bir mektup yazdık. Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Bizim konuştuğumuz belki anlaşılmıyor, yabancı dil gibi geliyor, demek ki başka bir dil konuşmamız gerekiyor."

TIKLAYIN - Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı

Başkan Koç, sarı-lacivertli takımın performansını, "Bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz. Son zamanlarda bu eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya koyduğunda, kötü oynadığında bile 3 puanı alır" ifadeleriyle yorumladı.

İlk yarı topladıkları puanı değerlendiren Ali Koç, "Öngörülenin altında bir puan aldık" şeklinde konuştu.