T24 LogoT24 Logo
Spor

"Ali Koç, Mourinho'yu getirir"

Eski başkan Ali Şen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

23 Şubat 2017 17:01

Fenerbahçe'de Krasnodar karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa'ya veda edilmesi hem Dick Advocaat'a hem de başkan Aziz Yıldırım'a olan eleştirilerin dozajını arttırdı. Eski başkan Ali Şen, taraftarın Yıldırım'ı istifaya çağırmasına ilişki olarak "Ali Koç gelirse, bugünkü Jose Mourinho'ya bile teklif yapsa Mourinho dahil herkesi getirebilir" dedi. 

Fenerbahçe'nin Krasnodar'ı geçemeyerek Avrupa'ya veda etmesinin ardından statta "Aziz Yıldırım istifa sesleri" ve "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları vardı. Eski başkan Ali Şen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hem Advocaat'ın hem de Aziz Yıldırım'ın istifasını isteyen Fenerbahçe taraftarı, kongre kararının Yargıtay kararının beklenmeden alınmasını ve Ali Koç'un yeni başkan olmasını istiyor.

Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Şen, Fenerbahçe Kulübü dünyanın en ünlüsünden kendi bünyesinden yetişen isimlere kadar kime 'Gel derse' gelir. 'Hayır' diyemez kimse. Ali Koç gelirse, bugünkü Jose Mourinho'ya bile teklif yapsa Mourinho dahil herkesi getirebilir. Koç isterse alır. Antrenör almak parayla değil mi? Mourinho'yu da getirebilir."

Ali Şen Jose Mourinho sözlerinin ardından daha sonra 'Bu bir duyum mu?' sorusu üzerine "Benim beklentim diyelim" şeklinde yanıt verdi.

ETİKETLER

FenerbahçeKrasnodarAvrupaDick AdvocaatAziz YıldırımAli ŞenAli KoçJose Mourinho

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24