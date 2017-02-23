"Ali Koç, Mourinho'yu getirir"

Fenerbahçe'de Krasnodar karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa'ya veda edilmesi hem Dick Advocaat'a hem de başkan Aziz Yıldırım'a olan eleştirilerin dozajını arttırdı. Eski başkan Ali Şen, taraftarın Yıldırım'ı istifaya çağırmasına ilişki olarak "Ali Koç gelirse, bugünkü Jose Mourinho'ya bile teklif yapsa Mourinho dahil herkesi getirebilir" dedi.

Fenerbahçe'nin Krasnodar'ı geçemeyerek Avrupa'ya veda etmesinin ardından statta "Aziz Yıldırım istifa sesleri" ve "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları vardı. Eski başkan Ali Şen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hem Advocaat'ın hem de Aziz Yıldırım'ın istifasını isteyen Fenerbahçe taraftarı, kongre kararının Yargıtay kararının beklenmeden alınmasını ve Ali Koç'un yeni başkan olmasını istiyor.

Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Şen, Fenerbahçe Kulübü dünyanın en ünlüsünden kendi bünyesinden yetişen isimlere kadar kime 'Gel derse' gelir. 'Hayır' diyemez kimse. Ali Koç gelirse, bugünkü Jose Mourinho'ya bile teklif yapsa Mourinho dahil herkesi getirebilir. Koç isterse alır. Antrenör almak parayla değil mi? Mourinho'yu da getirebilir."

Ali Şen Jose Mourinho sözlerinin ardından daha sonra 'Bu bir duyum mu?' sorusu üzerine "Benim beklentim diyelim" şeklinde yanıt verdi.