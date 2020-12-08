Ali Koç: Mesut Özil çok iyi Fenerbahçeli ancak ekonomik şartlarımız transfer için uygun değil

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunurken Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil haberlerine de açıklık getirdi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Mesut çok iyi bir Fenerbahçeli ancak ekonomik şartlarımız transferi gerçekleştirecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe için güzel bir rüya olduğunu ifade eden Koç, "Oyuncu elden çıkarmazsak, transfer yapamayız. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli. Ekonomik şartlarımız elverecek durumda değil. Rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor gibi görünüyor" dedi.

Teknik direktör Erol Bulut'tan da memnun olduklarını dile getiren Koç, "İlerleyen günlerde daha iyi olacağız. Hocamızdan teknik kadromuzdan, herkesten memnunuz. Bir yumak halinde çalışıyoruz. İnşallah uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.