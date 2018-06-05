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Spor

Ali Koç mazbatasını saat 18.00'de Ülker Stadı'nda alacak!

Fenerbahçe'nin 37. Başkanı seçilen Ali Koç mazbatasını bugün saat 18.00'de düzenlenecek törenle statta taraftarla birlikte alacak

05 Haziran 2018 17:36

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa Aziz Yıldırım’ı dev bir oy farkıyla geçen Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu’nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37’nci başkanı oldu.

Ali Koç ve Yönetim Kurulu’nun mazbata töreni bugün 18:00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecektir. Taraftarlar 17:00 itibariyle Fenerium Tribünü'ne A1, A2, B5, B6, C1, C2, 1 ve 10 no'lu kapılardan giriş yapabilecektir.

Ülker Stadı ve çevresinde yoğun katılım nedeniyle bazı yolların kapatılacağı öğrenildi. Recep Peker Caddesi (Bağdat Caddesi Kavşağı ile Yoğurtçu Parkı Kavşağı arası) emniyet tedbirlerinin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Mazbata töreninin ardından Başkan Ali Yıldırım Koç ve Yönetim Kurulu, Ülker Sport Arena’da oynanacak TBSL Play-off final serisi ilk maçına gidecektir.

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