Ali Koç: Kulüpler bitik, batık durumda!

Ali Koç, şunları şöyledi:

"Aslında söyleyeceğim çok şey var. Bir kısmını şimdi söyleyeceğim bir kısmını sonra söyleyeceğim. İçinde bulunduğumuz durum sadece Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir durum değil... Türk futbolu birkaç kulüp dışında bitik, batmış durumda... UEFA'nın getirmiş olduğu Finansal Fair Play netice vermedi. Biz de kendi yerli Finansal Fair Play'imizi geliştirdik. Amaç kulüplerin paralarını çar çur etmesini engellemek. Sağlıklı mali yapıya kavuşmak da bir sezondan bir sezona olmaz.

Fenerbahçe'ye baktığımız zaman 92 milyon Euro olan maaş bütçesini 64 milyon Euro'ya indirdik. Yeni borç almamışız, olan bankaların borçlarını ötelemişiz. Üretilen gelirlerin direkt bankalara gidildiği bir ortamda bu yönetim kendi imkanlarıyla bu gemiyi buraya kadar yürütmüş. Bizden 64 milyon Eurodan 18 milyon Euroya düşmemizi bekliyorlar. Böyle bir şeyi olmayacağı az kafası çalışan birisi bilebilir.

Adam 200 milyonluk transfer geliri sağlıyor ama hesaba 3'te 1'ini yazıyor. Diğer gelirleri de banka borcu olarak gösteriyor. Bu sistem sürdürebilir bir sistem değil. Bu sistem hileye, hurdaya iter insanları. 1900 liralık sözleşmeler yapıldı, bu kez biz de yaparız. Geçmişte yapıldı, kimse sesini çıkarmadı. Biz yapınca olay olur."