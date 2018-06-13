Ali Koç: Kulübün durumu beklentilerimizden bir nebze daha kötü

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'in yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin imza töreninden önce Başkan Ali Koç ve başkan yardımcısı Semih Özsoy, göreve geldiklerinden bu yana geçen 1 haftada yaptıklarını anlattı.

Ali Koç, tarihi bir kongreyi geride bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Seçildikten sonra 1 hafta geçti. Başlar başlamaz personelle bir toplantı yaptık. Onlardan beklentilerimizi anlattık. Finansal ve hukuksal konularla ilgili bir iki şey paylaşmak istiyorum. Neyi devraldığımızı görmek için iki ayrı çalışma başlattık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Finansal konuda hali hazırda denetçimiz olan firma bizim neyi devraldığımızı tespit etmek için yoğun çalışma başlattı. Bu 3-4 hafta sürecektik. Hukuki konularda elimizde ne var ne yok onun resmini çekmek için ekip yoğun çalışıyor. Onun da 2 hafta içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Dağın görünen yüzünü tespit edebildik. Kulübün durumu beklentilerimizden bir nebze daha kötü şu anda. Yeni kaynak getireceğiz dedik. Bir sıcak para, hibe dedik. Henüz bunun nasıl giriş olacağına karar vermedik. Resmin netleşmesini bekliyoruz. Bu konuda değişen bir şey yok. Sponsorluk komitemiz de hızla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiden sponsorlar harekete geçti."

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarını iyi analiz etmeleri gerektiğini aktaran Koç, "İleriye dönük olarak manevraları belirlemek lazım. FFP konusunda nasıl bir manevra alanımızın olduğunu tespit etmemiz lazım. Türk futbolunun içinde bulunduğu finansal durum sürdürülebilir değil. Başka takımların bizden daha kötü durumu var. Rekabet ortamında bu biraz teselli. Şampiyonluk yolunda mazeret değil ama çok mantıklı bir yatırım yapmamız lazım. İçiniz rahat olsun. Lütfen artık transfer döneminde beklentileri yükseltmeyin. Sanki sizler kurallardan haberdar değilmişsiniz gibi. Basın mensupları kanaat önderleridir. Haddime değil bu konuda size ahkam kesmek ama birlikte bunu düzeltmeliyiz. Bazen basında öyle isimler yazılıyor ki 'Ben mi farklı dünyada yaşıyorum' diyorum" ifadelerini kullandı.

"Fernandao'yu 3 milyon dolara sattık"

Fernandao'nun Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'ya transfer olmasını değerlendiren Ali Koç, "İlk satışımızı gerçekleştirdik. Fernandao'nun bonservisi hakkında biliyorsunuz SPK'ya belli bir ücretin altındakiler belirtilmiyor. Ama sosyal medyada bazı rakamlar dönüyor. Bu rakamlar neredeyse iki katı... Fernandao için beklenmedik bir teklifti. Damien'e geldi teklif. Artısına eksisine baktık. 32 yaşındaki futbolcu, kontratı seneye bitiyor. 6 ay sonra boşa çıkacak bir futbolcu. Futboldan çok finansal durumdan ötürü Fernandao'yu gönderdik. Fernandao'yu 3 milyon dolara sattık. Sözleşmesine göre eski kulübüne satıştan yüzde 20 pay verilecekti. Onu da bertaraf ettik" ifadelerini kullandı.