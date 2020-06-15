Ali Koç: Kruse beklenmedik şekilde ameliyat oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman futbolcu Max Kruse'nin beklenmedik bir şekilde ameliyat olduğunu dile getirdi.

FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Koç, Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığına dair üzüntülerini dile getirirken, "Muslera, bizim Alex gibi, herkes tarafından sevilen, centilmenliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Örnek bir isim. Çok talihsiz bir olaydı, içimizi acıttı" dedi.

Kruse'nin beklenmedik şekilde ameliyata alındığını belirten Koç, "Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı, apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaşanan 'şike' polemiğine dair de konuşan Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"O akşam ilk defa, normalleşme sürecinde bir yemekteydim. Telefonuma bakamamıştım, baktığımda telefonuma mesajlar yağdığını gördüm. Nihat Bey'in açıklamaları iletildi ancak ben o an şahsen izlememiştim. Yazılı deşifreyi seyredip okumakla videolu izleme arasında fark var. Nihat beyin açıklamalarında bir yanlışlık vardır, sakin olun, sabah ola hayrola dedim. Sabah buluştuk, izledim. Olayın tahminimden farklı olduğunu gördüm...

"2010-11 sezonu şampiyonunu herkes tescil etti"

"Durup dururken arı kovanına çomak sokmak var burada. Öyle olunca da ne oluyor, arılar saldırmaya başlıyor. Bu kahpe örgüt, en ihtişamlı olduğu dönemlerde bize saldırdı. 7'den 70'e tüm Fenerbahçeliler, geri atmadan mücadele ettik. Zamanla neyin ne olduğu ortaya çıktı. Bu ülkedeki bu mücadelenin fitilini ateşleyen Fenerbahçe'dir. Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada 'Fransa'da da oldu, İtalya'da da oldu, bizde de oldu' diyor. Bu basına çok yansımadı. Nihat Özdemir'den düzeltme bekledik ama hiç öyle olmadı. O akşam reaksiyon vermeye karar verdik. Öyle bir hava yaratılıyor ki, 'Nihat bey öyle bir şey söyler mi?'... Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisini biz Nihat beyin niyetine göre yıldız falı mı yapacağız? 2010-11 sezonu şampiyonunu TFF, Etik Kurulu, UEFA... Hepsi tescil etmiştir.

"Bir federasyon başkanının böyle açıklama yapması zavallı bir şey"

"Bu Ali-Veli meselesi değil, bu Fenerbahçe meselesi. Buna kimse kayıtsız kalamaz. Kayıtsız kalıyorsa da bu kutsal göreve layık değildir. Başkanvekilimiz Semih Özsoy açıklama yaptı, aynı gün Nihat Özdemir de TFF'nin resmi sitesinden, bizleri hayret eden bir açıklama yayınlandı. Bu konu TFF ile Fenerbahçe arasında değil. Çok çok kötü yazılmış bir açıklama yapıldı. 'Sosyal medya yönlendirmeleri' ve 'sportif başarısızlık' sözleri var açıklamada. Bir federasyon başkanının böyle bir söylemde bulunması zavallı bir şey! Sosyal medyada bir şey çıktığında hop oturup hop kalkıyor, zamanında da birilerini işten çıkartmıştır bu zihniyet."