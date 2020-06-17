Ali Koç kenardan Volkan Demirel'e talimat verdi iddiası!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 3-1 Trabzonspor galibiyetiyle biten karşılaşmanın devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında takımı yalnız bırakmadı. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tek başına oturan Ali Koç, sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşünce büyük bir üzüntü yaşadı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Koç'un devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp, talimat vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.