Ali Koç Hürriyet'i ziyaret etti: İçinde bulunduğumuz çirkin ortam değişmeli

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Ali Koç, 2-3 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu öncesi Hürriyet'e ziyarette bulundu.

Projelerini anlatmak ve soruları yanıtlamak üzere Hürriyet'e gelen Koç'a burada bir hediye verildi.



Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Ali Koç, ilk olarak TFF Başkanı ve Demirören Medya Holding Başkanvekili Yıldırım Demirören ile Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Spor Müdürü Mehmet Arslan ile bir araya geldi.

İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal Ali Koç’a bir plaket verdi. Koç'a doğduğu günün (2 Nisan 1967) Hürriyet Gazetesi 1. sayfası da hediye edildi.

İşte Ali Koç'un Hürriyet'te yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar...

"Fenerbahçe’nin sporcu fabrikası olması lazım… Camianın tekrar kenetlenmesi gerekiyor. Ayrıca camialar arası yapıcı bir rekabet ortamı da gerekli… Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlanabileceğini düşünüyorum.

- İçinde bulunduğumuz çirkin ortam değişmeli…Bana göre burada en az sorumlu olan taraftardır. Siz bu ortamı sunduğunuz takdirde durum böyle olur.

- Obradovic’le daha çok sayıda başarı gelecektir. Ona sahip olduğumuz için inanılmaz şanslıyız. Moral düşüklüğü yaşadığım zaman taraftarın yaptıklarına bakıp moral buluyorum.

- Kazansam da kaybetsem de kazanacağım. Fenerbahçe camiası olarak, ‘Ben’i, ‘Biz’e çevirebilirsek çok büyük başarılar ve işler yapacağımıza inanıyorum."

- Bu süreçte rakip takım taraftarlarından da çok güzel mesajlar, sahiplenmeler, güzel şeyler duydum. Onur duydum.

- Herkese sevgi ve saygılar... Bugüne dek 48-49 yere gittik, belki 45'inde bu konu gündeme geldi. 90'lardan önceki Fenerbahçe'ye gidelim... Taraftar anketlerine bakın, çok çok daha yüksek oranlarda taraftar vardı.

- 90'ların ortaları ve sonralarından sonra Fenerbahçeliler ve diğerleri gibi bir anlayış oldu. Evet biz, bize yeteriz. Bıçak kemiğe dayanırsa biz bize yeteriz. Ama benim hayal ettiğim Fenerbahçe'nin dostu, düşmanından daha fazladır.

- Benim hayal ettiğim Fenerbahçe, şampiyon olduğu zaman direkt ana rakiplerimizin dışındaki insanların; Fenerbahçe'nin örnek bir duruşu var, samimi insanlar, iyi bir takım, sözlerinin arkasında duran bir camia dediği bir Fenerbahçe...

- Bunu başarmak aslında çok da zor değil. İnsanlar kişisel bazda bakıp itibarları, güvenilir veya güvenilir olmamaları açısından tamamen sözleriyle, erdemleriyle, duruşlarıyla alakalı... Bunu kişisel bazda camiaya çıkarırsak, Fenerbahçe markası maalesef Fenerbahçelilerin dışında erozyona uğradı. Hababam Sınıfı'nı konuşuyoruz mesela... Fenerbahçe, Anadolu'ya inince heyecan, bereket vardı, umut vardı. Biz seçilirsek, Fenerbahçe'nin tekrar bu konuma gelmesi bizim için öncelikli hedef olacaktır.

- Seçilirsek, kendimize yapılmayanı başkasına yapmayacağız. Saygı, sevgi istiyorsan saygı ve sevgi göstermek zorundasın. Bu herkes ve her şey için geçerli. İnsani değerlerin ortaya çıkması lazım. Kendi başarısı için savaşan ve toplumsal fayda da getiren bir Fenerbahçe hayal ediyoruz. Yaptığın iletişim, söylediğin lafın arkasında durmak, örnek davranmak, genç nesilleri cezbedilmek çok önemli. Her nesli cezbedebilen bir Fenerbahçe hayal ediyoruz.

EZBER BOZAN KULÜBÜZ

- Bugün sporun içinde bulunduğu, sporun içinde olmayan unsurların yansıtıldığı, şiddet, küfür, ayrıştıran bir lisan var... Sporun ruhunda arkadaşlık, dostluk, takımdaşlık, sevgi var. Bizim için en önemli nokta Fenerbahçe'nin örnek ve ezber bozan bir kulüp olmasıdır. Bunun için de Fenerbahçe camiası topluma da faydalı olabilmeli.

- Benim hayallerimden biri, üç büyük kulübün etki alanı o kadar güçlü ki... Öyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atmalıyız ki, belki bunu hep beraber geliştireceğiz... Belki 5-6 sene sonra dünyada bir spor kulübünün yaşadığı ülkenin bir konuda yaşam kalitesini nasıl artırdığını gidip uluslararası konferanslarda anlatacağız.

- Fenerbahçe iyi bir camia... Allah iyinin yanındadır. Fenerbahçe'nin artık tekrar sempatik yüzünü göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Biz dostu, düşmanından çok daha fazla bir kulüp olabiliriz.

- Ben gittiğim her yerde diyorum. Küfürsüz stat projesi hayalim... Belki şu an ulaşılamaz bir hedef olarak görebilir. Küfür edilmesini istemiyorsanız, deplasmanda hakaret edilmesini istemiyorsanız siz de etmeyin. Hayat çift yönlüdür. Bu yüzden bu fitili biz ateşleyeceğiz. Fenerbahçe'nin örnek olma açısından yapabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum.

- Ben çocuklarla yetişkinlerden daha iyi iletişim kurabilirim. Çocuklar beni çok sever... Bu yüzden küçük oğlum başkan adayı olmama karşı. Oğlumla, kızımla, genç yaşta baba olduğum için... Bu hayatta pişmanlık duyduğum konulardan bir tanesidir. Harcayabileceğim her vakti çocuklarıma harcadım. Küçük oğlum da biliyor ki zaman harcayamayacağız birlikte, o yüzden karşı çıkıyor.

- Bu süreçte o kadar çok çocukla temasımız oldu ki inanılacak gibi değil. Bu süreçte en çok keyif aldığım nokta da karşılaştığım, rozet taktığım çocuklar oldu... Bebek yaşlardan, 12-13 yaşına kadar... Haberi çocuktan al diye boşuna dememişler...

- Yönetim kurulu listem çok soruluyor. 2 nedenle bunu deşifre etmedim. Şu anda almayı düşündüğümüz, konuşmadığımız ve listeye almadığımız noktalar da var... Ama iyi kötü 8-9 kişi de hali hazırda var. Ben bu yolun dikenli olacağını biliyordum. Kazanmak için her şeyin mübah olmadığı, kavganın gürültünün olmadığı bir süreç olsun istiyordum. Fenerbahçe için alınacak sorumluluklar ateşten gömlek. Bana yapılan saldırıları görünce iyi ki kimseyi deşifre etmemişim diyorum. Ürkütüp korkutarak insanları caydıracak bir süreç isteniyor. İkincisi çok daha önemli benim için. O da bir kurum insan sermayesi kadar iyidir. Bir kurumun başarısı, insan kalitesiyle eşdeğerdir. Ben şunu yerleştirmek istiyorum. Kulübün günlük işlerini kurumumuzun profesyonel insanları yapmalı. Yönetimler bunları kendileri yapmaya çabalarsa bugün görüntü ortada...

- Biz hem Türkiye'den hem de yurt dışından insan kaynakları firmalarıyla çalışıyoruz. Yurt dışındaki Türkleri de tespit ettik. Türkiye'de Fenerbahçe'ye hizmet edebilecek 'beyaz yakalı' profesyonelleri de tespit ettik. Benim amacım yönetim kurulu olarak, bütçeyi, başarı performans kriterlerini belirlemek ve profesyonelleri kulübe katıp denetlemek. Böyle olursa çağın geneline daha uygun olur.

- Burayı Koç Holding yapacak, 1907 Derneği yapacak diyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü artık bir endüstri... Keşke Koç Holding gibi yönetilse... Fenerbahçe o kadar dev bir organizasyon ki, birkaç kişinin aklıyla yönetilmeyi aşmış bir kulüp... Bu kulüp iyi yönetilmeyi hak ediyor. İyi yönetilirse, şaha kalkacak... Seçilirsek, layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Seçilmezsek de, "Sağlık olsun" diyeceğiz.

"ASLA DEMEMEYİ ÖĞRENDİM"

- Ben dedim ki, "Asla dememeyi öğrendim. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir sonraki seçimde bu sefer seçilmezsem, kesinlikle ama kesinlikle girmeyeceğim." Çünkü kim seçilirse, işlerini rahat yapabilmeliler... Bir galibiyet, bir beraberlik sonrası ismim geçerse çok rahatsız oluyorum. Ben bunu söyledim. "Asla bir daha aday olmam" demedim. Ancak sağ olsunlar, insanları aptal zannediyorlar, benim gücüme giden bu...

- Öyle şeyler söylüyorlar ki benim söylemlerim üzerinden... Ben miyim, "Beni kızdırmayın 10 sene daha kalırım" diyen. Ben miyim, "İstediğim kadar başkan kalırım" diyen... Bu kongre üyelerine hakaret değil mi ya? Benim sözlerim tehditse, bu tehdidin dik alası... Ben seçilirsem, benim 'tehdidim' gitmek olur...

- Fenerbahçe'nin dernek yapısında kalması ve bugünkü sayılardan, 33 binden bahsediliyor... 28 bin üyemiz var. Bugün Barcelona'da 145 bin üye var... Hedeflerimizde bu da var... 2. seneden sonra 5 ila 10 bin üye kazandırmak... Evet sahiplik pek çok konuda avantaj... Ama mütemadiyen dünyada kulüp sahipleri de değişebiliyor. O yüzden hepimiz, Fenerbahçe'nin mevcut yapısının korunması için mücadele etmeliyiz.

- Bugün yarattığımız ekonomi ve standartlar kendi kendini döndürebilecek durumda... Fenerbahçe'nin kalıcı şekilde Avrupa'da kalmasını sağlayacak ekonomiyi sağlıyoruz. 3 Temmuz'da bu yapı çok büyük darbe yedi. Ama çok yanlış yatırımlar ve yönetimler sebebiyle bu duruma geldik...

- Şöyle bir sıkıntı var; UEFA zaten bizim bu niyetimizi ayrıca sahiplenecektir. Biz buraya ciddi sıcak para sokacağız. Bunun bir kısmı hibe, sermaye olacak. Düşünüyor musunuz? Belki işler kötü gidecek, belki 2-3 sene sonra bizi değiştirmek zorunda kalacaklar. Kongre olacak. Ne kadar sahibi olabileceğinizi bilmediğiniz bir şeye büyük yatırımlar yapacağız. Bakın kombine, loca, yayın bütün taşınmazlarımız ipotek altında. Bunları konuşmuyoruz, bunları ve rakamları genel kurulda anlatacağım. Ama içinde bulunduğumuz durumun çoğunuz farkında değilsiniz. Başkanımız bir problem yok diyor. Bense maddi sıkıntı var diyorum. Biri doğru söylemiyor.

- İleriye dönük olarak söylüyorum, maddi sıkıntılarımız olmazsa Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hak ettiği yere gelmesi mümkündür. O yüzden bir sermaye grubunun altına girmemelidir. Başkan zannediyor ki, biz koyacağımız miktarlar kulübe sahip olacağız... Siz de sermaye artırın o zaman... Yok ben ne koyarsam, 1 fazlasını koyacakmış. E 20 yıldır oradasınız... Sanki ben 20 yıldır oradayım da, onlar yeni aday gibi bir hava oluşturuluyor.