Ali Koç: Hayatımda ilk defa sunum yapmam için para teklif edildi, çok özel hissediyorum

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, dün Rekabet Kurumu’nun geleneksel perşembe konferanslarında “Global Teknolojik Dönüşümde Türkiye’nin Konumu ve Rekabet Kurumu’nun Rolü” konulu bir sunum yaptı. Kurumdan sunum için para teklifi aldığını ve bunun hayatında ilk kez başına geldiğini belirten Koç, kendini çok özel hissettiğini söyledi. Konferans ücretiyle ilgili espri yapan Ali Koç, küçükken dedesi Vehbi Koç’un harçlık verdiğinde parayı imzaladığını, bu nedenle kullanamayıp çerçevelettiklerini aktardı.

Devlet kurumundan para kabul etmekte zorlandığını kaydeden Ali Koç, “Olmaz dedim ama kabul edilmedi. ‘Hayır kurumuna bağışlayın’ dedim. ‘Sizin parayı alıp hayır kuruluşuna vermeniz lazım’ dediler. ‘O zaman parayı çerçevelettirelim’ dedim. ‘Para vermiyorlar’ denildi. ‘Çeki çerçevelettirelim’ teklifinde bulundum. ‘Çek de vermiyorlar. Banka hesabı vereceksiniz’ dediler. ‘Neyi çerçevelettireceğiz?’ dedim. O zaman dekontu çerçevelettirmeyi istedim. Tabii almamak da bir opsiyonmuş ama kaç işadamına Rekabet Kurumu’ndan para almak nasip olabilir? Sonra hesapladım ‘Verdiğimiz cezayı kaç konuşmayla çıkarabiliriz?’ diye. Onu paylaşmayacağım” dedi.

"Teknolojik akımı fırsata çevirelim"

Ali Koç, sunumunda dünyanın yeni gündemi olan büyük veri, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi akımlar karşısında hazırlıklı olup bunların fırsata çevrilmesi gerektiğini vurguladı. Koç, “Ford Otosan’da önleyici bakım yapıyoruz. Yakın zamanda yoldaki araçlardan veri alarak daha bozulmadan araçlara müdahale edeceğiz” diye konuştu. Koç, üç boyutlu yazıcılarla jet motoru dahi yapıldığını ve yedek parçaya kadar pek çok sektörün etkileneceğini belirtti.

Torlak, kuruma alınan son 25 uzmandan 23’ünün Galatasaraylı olduğunu belirterek, “İnşallah bir dahaki alımda Fenerli sayısını artırırız” dedi. Koç ise “İnşallah Fenerbahçe kuruma düşmez” diye espri yaptı.

824 bin kez konuşma yapması gerekiyor

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Koç’a ücrete yönelik makbuz imzalattı. Ödenen konferans telif ücretinin 500 TL olduğu öğrenildi. Rekabet Kurumu, Koç Holding’e 2014’te, 412 milyon TL ’lik TÜPRA Ş cezası kesmişti. Koç’un bu cezayı karşılamak için 824 bin kez konuşma yapması gerekiyor.

"Fabrikayı taşıyacağız"

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Koç, Ankara’daki Türk Traktör Fabrikası arazisini terk edip etmeyeceklerine ilişkin soru üzerine, taşıma niyetlerinin olduğunu ancak net bir tarih veremediklerini ifade etti.