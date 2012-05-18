Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni yönetiminde yer alacak mı?

Lig TV'nin internet sitesinin haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım, yönetici arkadaşları ile Metris cezaevinde art arda toplantılar yaparak yeni yönetim listesini belirlemeye çalışırken, asbaşkan Ali Koç'un yeni yönetimde yer almayı kabul ettiği, eski yönetim kurulundan 4 veya 5 ismin değişeceği öğrenildi.

Aziz Yıldırım ile 8 Mayıs tarihinde adaylığını açıklayan Murat Çelikel'in başkanlık yarışına gireceği genel kurul öncesinde liste çalışmaları da devam ediyor.

Fenerbahçe'nin 2 gün sürecek olan seçimli olağan genel kurul toplantısının ilk gününde başkan adayları ve genel kurul üyelerinin konuşmaları ile birlikte eski yönetimin ibra oylaması gerçekleştirilecek. Pazar günü ise genel kurul üyelerinin yeni başkan ve yönetim için oy kullanma işlemi yapılacak.

Sarı lacivertlilerde yeni sezon için transfer çalışmaları ise genel kurul sonrasında başlayacak. Teknik sorumlu Aykut Kocaman'ın transfer listesini gelecek hafta yönetime sunması beklenirken, başta kiralık olarak forma giyen oyuncularla birlikte sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu ve devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen Semih Şentürk'ün durumları kesinlik kazanacak.

Kocaman'ın Nijeryalı stoper Yobo'nun takımda kalmasını istediği öğrenilirken, Ziegler için ise kesin kararın henüz verilmediği gelen haberler arasında. Emre Belözoğlu'ndan aldığı yıllık ücreti düşürmesi talep edilirken, yerli oyuncu transferi için ise kollar sıvandı.

Eskişehirspor'dan Veysel Sarı, Kayserispor'dan Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği'nden Soner Aydoğdu ve Bucaspor'dan Salih Uçan için ön görüşmeler yapılırken, gelecek hafta itibariyle bu oyuncuların kulüpleri ile masaya oturmaya başlanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yabancı futbolcularından takım kaptanı Alex de Souza sezonun bitiminin ardından İstanbul'dan ayrıldı. Alex, tatil için ailesiyle birlikte ülkesine gitti. Atatürk Havalimanı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Brezilyalı futbolcu, bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Alex'in ardından moussa Sow ve ıssiar Dia da ülkelerine gitti.