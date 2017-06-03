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Spor

Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

"Elimi taşın altına sokacağım"

03 Haziran 2017 16:34

Ali Koç, Mayıs 2018'de Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, başkanlık için aday olduğunu duyurdu. 

"2018 yılındaki Genel Kurul'da başkanlığa aday olduğumu yenilemek isterim. Elimi taşın altına sokacağım" diyen Koç'un açıklamalarının tamamı şöyle:

30 Mayıs 2015'te bu salondaki seçimli genel kurulda başkanımız, önümüzdeki dönemler için kendi başkanlığıyla ilgili ifadelerde bulundu. Aynı gün ben de burada, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim. Yine aynı noktadayım, kararlılığımı sizin huzurunuzda vurgulamak istiyorum. Mayıs 2018'de seçimli genel kurulda önce Allah'ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle kulüp başkanlığına adayım. Fenerbahçemiz için mücadeleye hazır olduğumu bildirmek isterim.

GELECEK SEZON AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU OLUP, FORMAMIZA 4. YILDIZI DA TAKACAĞIZ

Fenerbahçemizi gerçek bir spor kulübü yapan, sadece kulübümüze değil, ülkemize futbol dışında branşların varlığını hatırlatan, Obradovic gibi bir hocayı kulübümüze kazandıran, başarının esas mimarı başkanımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek sezon yine başkanımızın önderliğinde tekrar Avrupa Ligi şampiyonu olup, formamıza 4. yıldızı da takacağımıza inanıyorum. Camianın kenetlenmesi gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz.

Taraftarın maçlara ilgisinin azalmasını yönetimle aralarındaki sorunlardan kaynaklandığını belirten Koç, "Taraftarın en büyük arzusu tribünde özgürce var olabileceklerini bilmeleridir" yorumunda bulunurken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un konuşması sırasında salonda yer almaması dikkat çekti.

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