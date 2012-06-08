Ali Koç: Esas şike filede

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Ali Koç, “F.Bahçe’ye ‘Wild Card’ verilmemesi kararı Avrupa Şampiyonu Chelsea’nin yerine Şampiyonlar Ligi’ne Fulham’ın gönderilmesi gibi bir şey. Burada CEV’le federasyon arasında danışıklı dövüş sözkonusu... Ben G.Saray kulubünün yerinde olsam ‘Wild Card’a başvurmam. Ama G.Saray yönlendirildi. Biri size piyangonun çıkacağını söylerse gider bilet alırsınız. TVF bununla bize mesaj verdi” dedi.

F.Bahçe'de yeni yönetimde yer almasa da istifa etmemişçesine çalışmalarını sürdüren eski asbaşkan Ali Koç, kadın voleybol takımının Şampiyonlar Ligi’ne alınmaması nedeniyle haksızlığa uğradıklarını belirtirken sert açıklamalar yaptı. Yönetici Hakan Dinçay ile birlikte dün gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştiren Koç şunları söyledi:

“2 yıl öncesinin Dünya Şampiyonu, son Avrupa Şampiyonu, her yıl Final Four’a kalan bir kulübün Wild Card talebi, eften-püften sebeplerle, en çok Wild Card’ın verildiği bir senede hiçbir savunma hakkı tanınmadan reddedildi.

Bu durum, Chelsea’nin Avrupa Şampiyonu olduğu bir yılda, Şampiyonlar Ligi’ne Chelsea’nin yerine Fulham’ın gönderilmesi gibi bir şeydir. Federasyonun takındığı tavır yanlıştır. Bilhassa oraya gidip CEV ile bu kararı etraflıca görüşmeliydi. İleri sürülen sebepler bahanedir ve disiplin cezalarıyla geçiştirilebilecek konulardır. Ancak Federasyon bunu son derece normal karşılamış ve TVF Başkanı, ’Kavgalı olduğunuz birini düğününüze davet etmezsiniz. Çocuğunuz masaya kafasını vurduğunda masayı dövemezsiniz’ sözleriyle değerlendirmiş, bizim savunma yapmadığımızı belirtmiş, CEV’in kararını çok normalmiş gibi göstermiştir.

Oysa bize söylenen: Wild Card için CEV’in ülke federasyonlarından görüş aldığı gerçeğidir. CEV’nin federasyona danışmadan tercih yapabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü, CEV’in kararı voleybolun marka değerini desteklemiyor. Wild Card süreci böyledir diye bir şey de yok.



‘G.Saray gitmesin değil’



F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ne alınmamasını daha önce danışıklı dövüş olarak yorumlamıştım. Bunun hala bir danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Çünkü Wild Card başvurusu yapılan süreçte G.Saray Kulübü’nün CEV’e başvuru yapması konusunda yönlendirildiğini düşünüyorum. Hiçbir takım Avrupa Şampiyonu olmuş F.Bahçe varken, yönlendirme olmasa böyle bir başvuru yapmaz.

Kimisi çıkar diye Milli Piyango bileti alır, kimisi de çıkmaz diye almaz. Ama birisi size piyangonun çıkacağını söylerse, siz de gider bilet alırsınız. Federasyon bize, ’Benle iyi ilişkileriniz olmazsa, başınıza bu gelir’ mesajını vermek istedi. Ben, biz gitmiyorsak G.Saray da gitmesin demek istemiyorum. Çünkü bu ülkeye ihanet olur. Orada bir Türk takımı olsun. Ama biz de gitmeliydik.”



‘Gitmek için hâlâ şansımız var’



“Şampiyonlar Ligi’ne katılma olasılığımız hâlâ var. CEV talimatlarında, CEV’in son ana kadar, şampiyonaya katılacak takımlarda değişiklik yapabileceği yazıyor. 24 takım değil de 25 takım katılır. Bir grup 5 takımdan oluşur. Bunlar çözümlenebilecek sorunlar şeklinde. Çünkü bu karar Wild Card’ın kredibilitesini sorgulayan bir karardır.”



‘Ondan Allah razı olsun’



“Universal Hastaneler Grubu’nun sponsorluktan çekilmesinin ardından, yeni sponsorluk görüşmelerinin sürdüğünü ve bayan voleybolun cazip hale gelmesiyle birçok şirketin sponsor olmak istiyor. Başkanımızın Acıbadem’in sponsorluğu konusundaki o günkü kararını çok cesur bulmuştum. Mehmet Ali Bey’e inandı ve tüm şubenin anahtarını Acıbadem’e bıraktı. Mehmet Ali Bey, Allah razı olsun çok iyi yerlere getirdi ama ben başkan olsaydım bu kadar cesur olamazdım”



‘1 maaş borçluyuz’



F.Bahçe'nin voleyboldan sorumlu yöneticisi Hakan Dinçay ve eski asbaşkan Ali Koç’un dün düzenlediği basın toplantısının ardından Koç ‘Oyuncularınıza borcunuz var mı?’ sorusuna da yanıt verdi: “Evet oyuncularımıza borcumuz var. Ancak bu basında yer aldığı gibi 2 maaş+Şampiyonlar Ligi primi değil. Sadece geçen sezondan voleybolcularımıza 1 maaş borcumuz var ve bunu da en yakın zamanda ödeyeceğiz.” dedi.



Melekler’in rakibi Khimik



Şampiyonlar Ligi için wild card alamayan F.Bahçe’nin CEV Kupası’ndaki rakibi belli oldu. Buna göre sarı-lacivertliler ilk tur maçında Ukrayna’nın Khimik Yuzhny Odessa Region ekibiyle 23-25 Ekim tarihlerinde karşılayacak. Sarı Melekler eğer 2. tura çıkarsa buradaki rakibi ise Ted Ankara Kolejliler-Asterix Kieldrecht mücadelesenin kazananı olacak.



‘Çekilmek yok, daha güçlü olacağız’



Sarı Melekler’in alınmaması nedeniyle F.Bahçe Grundig’in de Şampiyonlar Ligi’nden çekileceği şeklinde bir kararın söz konusu olmadığını belirten Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 3 senedir kadın voleybol takımımız hep üstüne koyarak ilerledi. Bu sene şevkimiz kırıldı ama bu demek değildir ki üstüne koymayacağız. Türkiye, voleybolda Katar haline gelmiştir. Ücretler gerçekleştirilebilir değil, uzun vadede voleybola zarar vereceğini düşünüyoruz. Ancak yatırımlarımıza devam edeceğiz, göreceksiniz ki F.Bahçe geçen seneden daha kuvvetli olacak. Takımımızdan ayrılan tek oyuncu Naz.”



‘Statüye başında itiraz etmiştik’



F.Bahçe'nin voleyboldan sorumlu yöneticisi Hakan Dinçay ise sezon başında ligin statüsünde yapılması düşünülen değişikliğe itiraz ettiklerini ve bunun Türk voleybolu için yarar getirmeyeceğini TVF’ye yazılı bir dilekçeyle ilettiklerini ancak federasyonun olimpiyat elemelerinden dolayı statü değişikliği yaptığını söyledi. Dinçay, “Ligde 24 maç yenilgisiz gidiyorsunuz, tek mücadelede yenilip 3. oluyorsunuz. Bu kadar emek boşa gitmiş oluyor” dedi.