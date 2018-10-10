Ali Koç: Ersun Yanal hoca bizim planlarımızda yok, dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile merak edilen gündemleri Fenerbahçe Televizyonunda değerlendiriyor. Ali Koç, taraftarın son haftalarda lehine bir çok kez tezahurat yaptığı Eski Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın futbol takımının başına getirilmeyeceğini açıkladı. Koç, Ersun Yanal dün planlarımızda yoktu, bugünde yok, yarın da olmayacak diyerek, taraftardan sabırlı olmasını istedi.

Futbol takımının yaptığı başlangıçtan kendisinin de memnun olmadığını belirten Koç, takımın ilerleyen haftalarda üzerine koyarak ilerleyeceğine inandığını belirtti.

Taraftarın son haftalarda yaptığı protestoyu da eleştiren Koç, oyuncuların maç bitmeden yuhalanmasının takıma sadece zarar vereceğini ve taraftarın oyunculara başarılı olabilecekleri bir ortam sunması gerektiğini söyledi.

Ali Koç, katıldığı programda Fenerbahçe'nin Sivasspor maçına yeni bir forma sponsoruyla çıkacağını da açıkladı.

Koç'un açıklamaları şöyle:

- "Tahminimizin çok ötesinde olumsuz bir tablo var. Köklü değişim dedik, büyük hayaller dedik. Bunların içinde riskler var, sancılar var, engeller var. Baktığımız zaman puan tablosunda olunmaması gereken bir durumdayız."

- "3 maç var ki top bir kez kalemize gelmiş ve gol olmuş. Biz o 3 maçtan 6-7 puan çıkarsak bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Yeniden yapılanma hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. 11 transfer yaptık; hem gençleştirme oldu hem de ücretlerde düşüş oldu."

''Cocu Giuliano ve Josef'i takımda istiyordu''

- "Giuliano ve Josef, hocamızın satılmasını istemediği oyunculardı ama aldığımız teklifleri kabul etmemek sorumsuzluk olurdu. 25 milyonluk satış yapıp 11-12 milyona hem yeni takım kurup hem de yaş ortalamasını düşürmek kolay değil.

- "Sivasspor maçına yeni sponsorla çıkacağız. Kaynaklar yaratmamıza rağmen hala Mart ayından sonra nasıl döneceğini göremiyoruz. Biz günü kurtarmak için gelmedik. Aşmamız gereken çok engel var."

- "4 senedir başarı yok, bu sene belki bundan dolayı kızgınlık birikmiş olabilir. Ama unutmayalım ki başka Fenerbahçe yok. Tepki gösterecekseniz de maç sonunu bekleyin. Takım mücadele ettikten sonra yuhalamak, gireni ya da çıkanı ıslıklamak kabul edemediğim şeyler.

- "Buffon hayatımda unutamadığım 3 stat var, biri Fenerbahçe'nin stadı diyor. 20 dakika hiçbir şey anlayamadım diyor. Kenetlenelim ve o günlere geri dönelim."

- "Ersun Yanal hoca bizim planlarımızda yok. Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak."

- "Kendisiyle ne konuştuk ne de konuşmayı planlıyoruz. Sizden ricam, bu sevdaya son verin."

'' Kim dost, kim düşman gördük''

- "Biz kadro dışıların nedenini bilerek açıklamadık. Bekledik ki görelim kim nasıl davranacak ve konuyu nereye çekecekler, kimler sızacaklar. Kim dost, kim düşman gördük. Şimdi söz sırası bize geldi."

- "Erwin Koeman'ın göreve gelişi sonrası Turgay Altay'ın görevlerinin bir kısmı aktarılıyor. Bunun ardından yardımcı antrenörlerin teknik ekibe yardımı düşüyor. İsteksizlik oluyor ve kötü sonuçlar başlıyor. Sorumluluktan kaçmaya, umursamaz tavırlar göstermeye başlıyorlar."

- "Oyuncular maçlardan sonra yorgun olduklarını bu kişilere bildiriyorlar ve daha sonra bunun teknik direktöre iletilmediği ortaya çıkıyor. Araştırmalar sonra dayanıklılık testlerinin yanlış yapıldığı ortaya çıkıyor. Bunların ciddi sakatlıklar yaratabileceği orta çıkıyor."

- "Beşiktaş maçından önce takımın motivasyonunu düşürmek için ciddi çaba sarf ediliyor. Hatta bu maç içine kadar taşınıyor. Salona bir halı seriliyor. Bu halının ne olduğu sorulunca bir arkadaş 'Bugün hoca yenilecek ve cenazesini halıya saracağız' cevabı veriyor."

- "Spartak Trnava maçından önce ise 'safınızı seçin' sözleri söyleniyor. Turgay Altay ise oyunculara, hocanın görevine son verildiğini söylüyor. 'Cenazeyi bu sefer kesin kaldırıyoruz' diyorlar. Maçı kazanınca da 'Fenerliler yüzünüz gülüyor, maçı kazandınız ya' deniliyor."

- "Bu hocaların 28 Haziran'dan itibaren idman programları, idman performans verileri, idmanlarla ilgili tüm görüntüler, tüm maç istatistikleri ve raporlarını dışarıya sızdırdıkları ortaya çıktı."

- "Bilgisayarlarını incelediğimizde sızmaların olduğunu görüyoruz. Özel bilginiz sızdıktan sonra her yere gidebilir. Geçen senenin tüm performans dataları silinmiş. Niye silindi dediğimiz zaman 'Yeterli hafıza yoktu' diyorlar."

- "Bir taraftan mevcut veriler sızdırılıyor, bir taraftan geçen sezonun verileri siliniyor. Siz oradan ekmek yiyorsanız, sadakatiniz, aidiyetiniz orayadır. Herhalde bu arkadaşlarla sıkıntılı süreç yaşayacağız öyle görünüyor."

- "Siz tribünlerde işler kötü giderken bağırıp çağırırken, bizim nelerle uğraştığımızı unutmayın. Siz bize inanmazsanız, biz muvaffak olamayız. Lütfen bu dediklerimi etraflıca tartın. İyi niyetimizden şüphe etmeyin. İşler yoluna girecektir."

- "Fenerium ilk 3 ayda %100 artış yaptı. Belki bu sonuçlardan dolayı gerileme olacak ama sizden rica ediyorum büyük resmi görün. Lütfen bize inanmaya devam edin. Bize inanırsanız, biz herkesle mücadele ederiz."

- "Müjdat Yetkiner geçen gün televizyona çıkmış. Olay 4 Haziran'da yaşanmış, 4 ay sonra ne hikmetse bir şekilde bu konu gündeme geliyor. Ben küfür etmedim diyor. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki yalan söylenince inanılıyor, doğru söyleyen doğruları ispat etmek zorunda kalıyor"

- "Müjdat Hoca çok açıksözlü bir insandır. Seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın tarafında yer aldı. Bir avukat görevlimize saldırma noktasına geliyor. Ertesi gün Dereağzı'nda çok ağır ifadeler kullanarak hem bana, hem de bana oy vermiş kongre üyelerine hakaret ve küfürler ediyor."

- "O anda yollarımızı ayırdık. Scouting performansına baktığımızda da herhalde yollarımızı ayıracaktık. Ben Müjdat Hoca'ya saygı duymasam hemen üyeliğini iptal ederdim ama işi kişiselleştirmedim."

- "Aatıf ve Dirar disiplinsizlik, ciddiyetsizlik, vurdumduymaz tavırlar, ekip ruhundan uzak görüntü ve sportif açıdan yetersizlik olduğu için kadro dışı bırakılmıştır."

- "Gözlemlediğim kadarıyla en mutsuz olduğumuz günlerimizde bile bu iki oyuncu şen şakrak, gamsız mı dersin, umursamaz mı dersin, ne dersen artık. Beklediğim, talep ettiğim ruhu yansıtmayan davranış içindeler."

- "Bilhassa 3 büyük takımda futbol oynayan insanların harcadığı mesaiye oranla aldığı maaş, en üst baremdedir. Kulübünüzde işler böyle giderken nasıl bu kadar rahat olabilirsiniz?"

- "Dirar mesela. Milli takımdan geç dönmesi, takım toplantısına katılmaması, verdiği mazeretin geçerli olmaması. Göztepe maçında oynadı, beğenilmedi. Ertesi maçta kadroya alınmayınca hocaya gidip 'Ben artık tatildeyim' demesi..."

- "Soyunma odasında dertleştik. Niye bu haldeyiz, niye böyle rezil top oynuyoruz dedik. Konuşanlardan biri de Aatıf'tı. Ben çok sesliliğe inanırım. O gün 'Takım olamadık. Geçen sene zayıftık, bu sene daha zayıfız' dedi. Olabilir, saygıyla karşılarım."

- "Görüşlerini belirtti diye kadro dışı bırakılmadı. Bu benim tarzım değil, fıtratımda da yok. Takımın ahengini bozması, takım olunmasına katkı sağlamamaları."

- "Dirar kadroya giremeyince Aatıf huzursuz olmaya başladı. Aatıf, Dirar'ın oynaması için açık açık lobi yaptı. Hocasına söyledi, arkadaşlarına söyledi, söylettirdi. Olabilir. Ancak bu olmadığı zaman işini en iyi şekilde yapman lazım.''

''Volkan konusunda duygusal davrandım''

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasına ilişkin olarak, "Volkan Demirel, Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü; bana ve bakan vekilimize saygısızlık yaptı" dedi.

Koç, "Sezon başından itibaren yardımcı antrenörlerden biri antrenman verilerini, kulüp dışına sızdırdı" şeklinde konuştu:

- "Volkan Demirel konusunu ayrı tutmak istedim. Kulüpte uzun yıllar hizmet vermiş, aidiyet duygusu daha yüksek ve değişiklik olduğu zaman değişime karşı bir nebze pozisyon alan, tavır alan birçok yıldız oyuncu vardır. Dünyada ilk defa olan bir şey değil."

- "16. senesinde, 495 maça çıkmış, bunun büyük bölümünü kaptan olarak geçirmiş, belki Fenerbahçe'yi çok sevdiği için bazen haklı, çoğu zaman haksız yerde hakaret yemiş, Fenerbahçeliliği tartışılmayacak bir oyuncu."

- "Bir de Ali Koç açısından Volkan Demirel var. İyi bir baba, çok iyi bir eş. Çok güzel bir ailesi var, nikah şahitliğini yaptım. Bizim için zor bir karardı. Üstüne basarak söylüyorum. Ne Comolli, ne Phillip Cocu, benim inanmadığım bir kararı bu konuda bana aldırtamaz."

- "Son 2 sezon belki de Volkan'ın tarihindeki en kötü sezonlardı. Buna rağmen belki duygusal davrandım, belki romantik davrandım bilmiyorum, Volkan'a ihtiyacımız olduğuna inanarak, bu değişim sürecinin önderliğini yapacağına inandığım için sözleşmesinin uzatılmasını istedim."

- "Kendisine de söyledim, 1. kaleci olmayabilirsin dedim. Sözleşme uzatıldıktan sonra tepki verenler olmuştu. Kaleci konusunda istenmesine rağmen hamle yapamadık. Hocamız da Comolli de Volkan'ı tanıdıkça Volkan'ın büyük katkı sağlayacağına inandılar ve 1. kaleci yaptık."

- "Volkan hiçbir zaman Fenerbahçe'ye bilinçli olarak zarar vermek istemez ama bilinçaltı olarak yeni ekip, yeni kadro, kendisine yakın olan birkaç personelin ayrılması sonrasında ister istemez etkilendi. Belki bu onda insani bir rahatsızlık yaratmış olabilir."

- "Kayseri maçından sonra o da konuştu, 'Takım olamadık, gruplaşmalar var' dedi. İçi dışı bir insanı severim, Volkan da öyle ifade etti. Volkan'dan istediğimiz şeylerden biri de takım olma konusunda yardımcı olmasıydı. Bu konuda beklentileri karşılayamadı."

- "Sen ne yaptın takım olmak için? Takımı kaynaştırdın mı, yemeğe çıkardın mı? Gidip sportif direktöre bir şey söyledin mi? 'Yok söylemedim, rahatsız etmek istemedim.' Her yerde düşündüğünü söylüyorsun ama sportif direktöre gidip bu şeyleri söylemiyorsun."

- "Sabah gelip idman yapıyorlar, dinleniyorlar. Öğleden sonra bir daha idman ve ayrılıyorlar. Oyuncuların kaynaşmaları önemli. Öğreniyoruz ki oyuncular aradaki vakitleri odalarında geçiriyorlar. Burada kaynaşmak için kaptanların öne çıkması gerekiyor."

- "Somut olarak 2 olay yaşadık, bunlar da bardağı taşıran damlalar oldu. Dergi yazısının çıkacağı gün, Samandıra'dan haber geldi. Volkan Demirel teknik direktör yardımcısının üstüne yürümüş. 'Ben biriyle kavga edeceğim' demiş."

- "Volkan o gün tabiri caizse bir volkan patlaması yaşıyor. Samandıra'ya gittik ne oluyor diye. Erwin Koeman'a 'Sen niye ters bakıyorsun?' demiş. Sonra el sıkışmışlar."

- "Kıdemli bir futbolcunun diğer oyuncular ve personel üstünde biz yokken nasıl bir etkisi olabilir diye düşündüm. Gördüm ki burada Volkan'ın uyanması lazım. Kendisiyle aynı gün dertleştik. Yaptığı kabul edilemez. Buradaki olay disiplinsizlik."

- "2 gün düşündüm, bu kararı verdim. Riskli bir karardı. O günkü davranışları, bu durumu belirledi. Bugünden sonraki davranışları ise yarın ne olacağını belirleyecek."

- "Volkan sözleşmeli oyuncumuzdur. Benim arzum, bundan sonra doğru hareketleri yapmasıdır. Döner mi, nasıl döner, ne zaman döner ya da hiç dönmez, onun bileceği iş. Oturup onun da etraflıca düşünmesi lazım."

- "Vefa konusuna çok önem veririm. Alex'in jübilesi niye yapılmadı diye çok gündeme geldi. Bu jübile konusunu tekrar başlatmayı çok istiyorum. İlk başlatmak istediğim isim de Volkan Demirel'dir."

- "Kaleciliği bıraktıktan sonra eğitimin en iyisini görüp Fenerbahçe'ye yıllarca antrenör olarak hizmet etmesini çok isterim. Ona karşı kişisel bir durumum yok ama benim için her şeyden önce Fenerbahçe gelir."

- "Aziz Yıldırım'la görüşmüş diye bir iddia ortaya attılar. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Doğru olması da gayet normal. Başkanımız Volkan'a 15 yıl başkanlık yaptı. Çağırsa Volkan'ın gitmesi kadar normal bir şey olamaz. Hatta gitmemesi yanlış olur."

- "Bizim sorunumuz, fazla PR yapmıyoruz. Sözde kanaat önderi olan gazetecilerle, televizyon yorumcularıyla yemek yemiyoruz. Ne söyleyeceksek çıkıp açık açık söylüyoruz. Arka planda kulis yaparak gündem yaratmıyoruz."

- "Cocu'nun eleştirilmesi gayet normal. Çocuklar okula gittiği zaman arkadaşları tarafından sıkıntıya uğrayacak bir baba olarak düşünmüyor muyum bunları? Tabii ki düşünüyorum. Evet çok kötü başladık. İyi gittiğimizi, takım olmaya başladığımızı düşünüyorum."

- "İnsanlar istediği için ben Ersun Yanal'ı getirmeyeceğim diye bir durum yok. Onun döneminden beri rahat maçlar izlemiyoruz. Uzun vadeli bir proje yapacağımıza inanmadığım için bu kararı aldım. Ersun Hoca ile aldığımız şampiyonluk, en keyifli şampiyonluk."

- "Şu aşamada hoca değişikliğine gitmenin erken olduğunu düşünüyoruz."

- "Hocamız çok çalışıyor, ağır mesai harcıyor. Zaman zaman tercihlerini sorgulamıyor muyuz? Sorguluyoruz ama içinde bulunduğumuz durumu sadece hocaya bağlamak ciddi anlamda yanlış olur. O yüzden tercihimizi Cocu yönünde kullanıyoruz."

- "Blanc'mış, Ersun Yanal'mış, Tayfun Korkut'muş... Hiçbiriyle konuşmadık. Wenger konusu çok komik. Bodrum'a bir yarış izlemek için geldi, görüştük. Ertesi gün o haberler çıktı."

- "Statta, orada durup bizle konuşurken video çekip onları sosyal medyaya vermeleri de başka bir saçmalık. Orada bazı insanların bilhassa durduğunu da biliyorum."

- "Ben de kızıyorum Damien'a. Bu takımlaşma konusuna daha sert önlem almalı. Bütüne baktığım zaman büyük resim değişmemiştir. Bu yolculuğa büyük katkıları olacaktır. Bütün akademi, scouting, yatırımlara kadar pek çok sorumluluğu var."

- "Hırsız diyorlar terbiyesizler. Bir insanı hırsızlıkla suçlamak nasıl biliyor musunuz? Haddini aşan birkaç kişi var, gelin kontratları gösterelim size. Bu saldırılar aslında Damien'a değil, bana. Taraftarlar yanımda dursun, ben bunlarla mücadele ederim."

- "Bizim ülkemizde biraz nezaket, naiflik gösterirsen, onu suistimal edebiliyorlar. Bizim kuyruğumuza basarsanız, farklı yüzümüzü görürsünüz."

- "Felsefemiz, bize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmamak. İnşallah doğru bildiğimiz ilkelerden sapmayacağız. Biz doğru yoldayız, uzun vadede kalıcı, her anlamda örnek bir yapı için geldik. İşimiz zor."

- "Hoca değişikliğinin faydasını görmüyorum. Ona her türlü desteği veriyorum. Oyuncularımız da artık onun etrafında birleşmiş vaziyetteler. Son birkaç maçı gördükten sonra iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum."