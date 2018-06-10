Ali Koç: Erdoğan Demirören bana her zaman sahip çıkmıştır

Cuma günü vefat eden Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören'e veda eden isimlerden biri de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tu.

Koç, "Hepimizin başı sağolsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zamanlar zor zamanlardır. Ben 10 yaşımdan beri kendisinin komşusuyum. Her zaman bana çok yakın davranmış, bana sahip çıkmıştır. Hiç şikayet etmemiştir. Kendisini çok arayacağız. Sevilmek güzel bir şey Allah herkese nasip etsin. Daha çok spor konuşurduk. Babam da çok iyi Beşiktaşlı olduğu için hem onun hem babamın katkılarını çok iyi bilirim. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.