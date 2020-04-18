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Spor

Ali Koç, Edin Visca için bizzat devreye girecek

Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı için oyuncu satarak kaynak yaratmayı planlıyor

18 Nisan 2020 10:00

Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Visca aşkı yeniden alevlendi.

Geçen sezon sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Boşnak yıldız için şartları zorlamış ama Başakşehir'in yüksek bedel istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat devreye girip Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp teklifini sunacak.

Visca’nında Fenerbahçe'ye gitmek istemesi ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak yaratmayı hedefliyor. 2011'den beri İstanbul temsilcisinde başarıyla forma giyen 30 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertlilerde 39 maçta 14 gol-13 asist üretmişti.

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