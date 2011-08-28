-Ali Koç: ''Devletimiz gelsin ve yardımcı olsun'' İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, ''Devletimizden yardım istiyoruz. Yanlış anlamayın, finansal yardım istemiyoruz. Burada karmaşık bir durum var, bu federasyon bunu çözemeyecek, lütfen devletimiz gelsin ve aklıselim karar verebilmek için yardımcı olsun'' dedi. Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), ''Bizi Bank Asya 1. Lig'e düşürün'' diye bir taleplerinin olmadığını, Avrupa nezdinde kendilerini suçlu gören, marka değerine zarar verileceğini düşünen federasyonun, Türkiye'deki Süper Lig'in marka değerine zarar vermemek adına bu kararı almasının doğru olduğunu kendilerine aktardıklarını söyledi. Ali Koç, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrası saha kenarında, kulüp avukatı Emin Bozkurt ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TFF'nin bugün olağanüstü toplanarak, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar yaptığını anlatan Koç, şöyle devam etti: ''Bu açıklamalar tam da gerçekleri yansıtmıyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, takımı, teknik direktörü, taraftarı, camiası, kenetlenmiş, dik durmaya çalışmış, ancak bizlere reva görülen muameleler sonunda patlama noktasına gelmiştir. Aklıselim davranmayı, saygılı davranmayı, bağırıp çağırmadan sessiz bir şekilde ilgililerle görüşüp, en iyi sonucu almaya, kulübümüzün çıkarlarını korumaya çalıştık. Gördük ki bağırıp çağırmadan, mesaj vermeden çıkarlarımızı korumak da güç. Bank Asya olayı ifade ediliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 'Bank Asya 1. Lig'e bizi düşürün' gibi bir talebi ve isteği olmadı ve olmayacaktır.'' -''TFF'nin karar almasının doğru olacağını söyledik''- Ali Koç, Bank Asya 1. Lig'in herkes için daha doğru bir yol olduğunu daha önce söylediklerini belirterek, ''TFF, UEFA nezdinde yapılan baskı ve şantaj karşısında dik duramamış, bu baskı çerçevesinde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden 'sıfır tolerans' prensibi içinde men edilmiştir. Avrupa nezdinde bizi suçlu gören, marka değerine zarar vereceğimizi düşünen federasyonun, Türkiye'deki Süper Lig'in marka değerine zarar vermemek adına bu kararı almasının doğru olduğunu kendilerine aktardık'' ifadelerini kullandı. -''Devletimizden yardım istiyoruz''- Federasyonun aslında 3 kişiyle yönetildiğini iddia eden Ali Koç, şunları söyledi: ''Biraz şark kurnazlığı yapılıyor. Kulübümüz, camiamız, taraftarımız için en hayırlı yolun bu olduğunu söyledik. Bütün bunlara rağmen hiç çekinmeden böyle bir yazı yazmaları abesle iştigaldir. Hala buna rağmen bu yazıyı yazıyorsan, ciddi değildir. Bu federasyon, bunu yapmakla çok yanlış yaptı, Fenerbahçe'yi bir kez daha karşısına aldı. Devletimizden yardım istiyoruz. Yanlış anlamayın, finansal yardım istemiyoruz. Burada karmaşık bir durum var, bu federasyon bunu çözemeyecek, lütfen devletimiz gelsin ve aklıselim karar verebilmek için yardımcı olsun.'' -''Her gün ölmektense bir gün ölmeyi tercih ederiz''- Federasyona, ''Biz suçsuzluğumuza ne kadar inanırsak inanalım, hiçbir savunma yapmadan sizler bizi suçlu görmüşünüz, yargılamışsınız. Bu saatten sonra ağzımızla kuş tutsak sizin gözünüzde sıkıntılı bir durumdayız'' dediklerini aktaran Koç, şöyle devam etti: ''Dolayısıyla iki sezon kaybetmektense 'Bu sezon oynayalım, sonra biz size ceza verelim, sonra alt lige düşürelim' demek Fenerbahçe'nin iki sezon kaybetmesi demektir. Şampiyon olmamız halinde Avrupa'ya gidip gitmeyeceğimiz de belli değil. Şampiyon olursak ne olacak belli değil. 'Her gün ölmektense bir gün ölmeyi tercih ederiz' dedik. Bütün bir sezonu 'karar çıktı, çıkacak' diye yaşamaktansa, onurumuzla Bank Asya'da mücadele etmenin bizim için daha iyi olacağını düşündük. Kısacası iki sezon kaybetmek istemiyoruz.'' Bunun şirketin değeri açısından da çok önemli olduğunu kaydeden Koç, ''Çünkü bu şekilde Fenerbahçe bir sezonla bu işi geride bırakacak ve cezasını uluslararası ve ulusal arenada çekmiş olacak. Öte yandan hisse değerimiz bütün sezon manipülasyona açık kalacak gibi duruyor. Yaşatılanlar ve yaşananlar çerçevesinde Fenerbahçe taraftarının da toplumsal açıdan baktığınız zaman, lig maçlarının nasıl cereyan edeceğini, bizim nasıl bu konularda hakim olacağımıza emin olamadığımız için de böyle bir ricada bulunma ihtiyacı duyduk'' ifadelerini kullandı. -Federasyona tepki- Futbol Federasyonu'nun, Fenerbahçe Kulübü tarafından yazı yazılmadığı iddiasında bulunduğunu dile getiren Ali Koç, ''Ya bizim çıkışımızın, taleplerimizin boş olduğunu düşünüyorlar, ya da kuralları bilmediğimizi düşünüyorlar. Talepte bulunmadığımızı söylüyorlar. Bunlar gerçek dışı. Biz kendilerini ziyaret ettiğimizde böyle bir talepte bulunmamazın pek çok nedenden dolayı mümkün olamayacağını, talebimizin onlar tarafından yerine getirilmesinin tek çözüm olduğunu kendilerine anlattık. Buna rağmen yazı yazmadılar diye açıklamaları yanlış'' şeklinde konuştu. -''Tedbirli olarak Bank Asya 1. lig'e gönderin dedik''- Federasyonda başkan yardımcılarıyla görüştüklerini aktaran Koç, UEFA'nın internet sitesinde, Fenerbahçe'nin şikeye karıştığı için men edildiğinin yazıldığını anlatan Ali Koç, ''Doğru ibare şikeye karıştığı iddia edildiği için men edildiği yazılmalıydı. UEFA ile temasa geçtik ve düzeltilmesini istedik. UEFA, 'TFF'den böyle bir yazı geldi aynen bu şekilde değiştiremeyiz' dedi. Bu yazıyı da istedik'' dedi. Ali Koç, tüm bu sürecin Fenerbahçe'yi finansal açıdan da etkilediğini kaydederek, hisselerin 72 dolardan 36 dolara kadar düştüğünü söyledi.