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Spor

Ali Koç: Daha yeni başlıyor

F.Bahçeli yönetici Ali Koç'tan ilginç bir açıklama geldi.

09 Temmuz 2011 03:00

T24 - F.Bahçeli yönetici Ali Koç'tan ilginç bir açıklama geldi. Fenerbahçe taraftarlarından da yoğun destek alan yönetici Ali Koç´a karşı yapılan "30 milyon arkanızda" söylemlerine ise Koç tek bir cümle ile cevap verdi: "Daha yeni başlıyor!"


Aziz Yıldırım hakkında savcı Mehmet Berk´in kararının açıklanmasıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi küçük çaplı bir zirve düzenledi.


Fenerbahçe´de Aziz Yıldırım´ın "tutuklanma" talebiyle mahkemeye sevk edilmesi büyük şok yarattı. Sarı - lacivertli yönetim ise Beşiktaş´ta bir cafede buluşarak durum değerlendirmesi yaptı.


Tüm yöneticilerin katıldığı zirvede zaman zaman Ali Koç‚ Nihat Özdemir‚ Murat Özaydınlı ve Aziz Yıldırım´ın kardeşi Acar Yıldırım kendi aralarında özel görüşmeler yaptılar. Yöneticilerin büyük şokta oldukları dikkatlerden kaçmadı.


Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe taraftarlarından da yoğun destek alan yönetici Ali Koç´a karşı yapılan "30 milyon arkanızda" söylemlerine ise Koç tek bir cümle ile cevap verdi: "Daha yeni başlıyor!"


Bu arada Ali Koç’un, savcının tutuklama kararı vermesinin hemen ardından Adliye’ye geldiği dikkat çekti.


 

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