Ali Koç, Cocu'nun imza töreninde: Gönlümden geçen, bunun ilk ve son teknik direktör anlaşmamız olması

Teknik direktör Phillip Cocu'nun imza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak transferler hakkında da konuştu.



Ali Koç'un konuşmalarından satırbaşları;

"Gönlümden geçen, başkan olduğum sürece bunun ilk ve son teknik direktör anlaşmamız olması"

"Bugün başkan ve yönetim kurulumuz olarak bir hocayla anlaştık ve sembolik imza törenimizi yapıyoruz. Gönlümden geçen, başkan olduğum sürece bunun ilk ve son teknik direktör anlaşmamız olmasıdır. Tabii bunun için de beklentileri karşılamamız gerekiyor. Hepsini biliyoruz. Damien Comolli liderliğinde, Phillip Cocu'nun teknik direktörlüğünde hepimiz birçok şeyi başarırız."

"Damien'e bir Türk hocayla çalışırsak bunun Aykut Kocaman olacağını söylemiştim"

"Damien'la 1 senedir birlikte çalıştığımızı söylemiştim. Bir Türk hocayla çalışırsak bunun Aykut Kocaman olacağını da söylemiştim. Buradan kendisine de tekrardan teşekkür ediyorum. Bunu hem bir başkan hem de bir taraftar olarak söylüyorum. Aykut hoca bir teknik direktörden çok daha fazlasıdır. Aykut hocanın ekibiyle, hocamız Phillip Cocu çalışmaya başlayacak ve istedikleriyle de devam edecekler. Yani belirli bir devamlılık sağlanacak. Bu yüzden Aykut hocaya bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Sayın Cocu'nun en dikkat çeken tarafı..."

"Sayın Cocu'nun en dikkat çeken tarafı tabii ki son 4 sezonda 3 kez şampiyon olmasıdır. Burada PSV'nin Hollanda'daki en güçlü takım olmadığı da ortada. Yeni başarılara yelken açma arzusu da bizim isteklerimiz doğultusundaydı. Bununla beraber istatistiklere baktığımız zaman, hocamızın oynattığı oyuncuların bireysel performanslarına da büyük katkı sağladığını görüyoruz. Genç oyunculara imkan tanıması, altyapılara önem vermesi, oralarda yaşadığı başarılar da bizim seçimimizde büyük rol oynamıştır. Ben seçim kampanyamda zihniyet değişikliği, kültür değişikliği sözü vermiştik bu yüzden de hocamız ön plana çıkmıştuı. Sonuçta biz şampiyonluk sözü vermemiştik. Bunlar saha içi etkenlerdi. Çok sakin bir karakter olması, liderlik özelliği de saha dışı şartlar ve etkenlerdi."

"Başkan olduğumda ilk telefonum Damien'e oldu ve 'Bu iş bitti, hemen çalışmaya başlyoruz' dedim"

"Seçilir seçilmez ilk telefonum Damien'e oldu ve "Bu iş bitti, hemen çalışmaya başlyoruz" dedim. Daha sonra da Cocu'yla irtibata geçtim. Gerçekten seçildiğimizden bu yana durmadan çalışıyoruz."

"Transferleri nazar değmesin diye açıklamak istemiyorum"

"Transferleri imza atmadan açıklamak istemiyorum, nazar değmesin diye. Yakınlaştığımız oyuncular olabilir, yakın zamanda duyuracağımız oyuncular olabilir, sıkı pazarlıklar yapmamız gereken oyuncular olabilir. Hoca konusunda nasıl sıkı çalışma yaptıysak oyuncular konusunda da yapıyoruz. 6-7 Ağustos geldiği zaman takımımızın ana bölümü tamamlanmış olur. Ancak şunu da bilin, Şampiyonlar Ligi elemelerinde sonuç ne olursa olsun transfer dönemi devam ettiği için, bazı transferler olabilir."