Ali Koç: Çocuklarımın geleceğinden endişe ediyorum

İşsizliğin dünyada büyük bir sorun olduğunu ifade eden Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, iki çocuğunun geleceğinden endişe ettiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve B20 İstihdam Görev Gücü Koordinatör Eş Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, G20-OECD İşbaşında Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı'nın ardından düzenlenen imza törenine katıldı.

Faruk Çelik: Türkiye'de yoksulluk geriledi

Türkiye'de güzel şeyler olduğunu söyleyen Bakan Faruk Çelik, "Yoksullukla ilgili tek bir rakamı vermek istiyorum, günlük 4 doların altındaki nüfusun oranın yüzde 30'lardan yüzde 2'lere gerilediğini söylersem Türkiye'de yoksulluk oranının nereden nereye gerilediğini görmemiz açısından önemlidir. Ayrıca ILO'nun ücretler raporuna baktığımız zaman ücretleri en çok artıran ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. OECD verilerine göre gelir eşitsizliğini en hızlı düşüren ülkelerin başında Türkiye var" diye konuştu.

'Genç işsizliği gerginlikler yaratıyor'

İşadamı Ali Koç, dünyada gelir dağılımı eşitsizliğinin her geçen gün arttığını, zenginin daha zengin, yoksulunun daha yoksul ve orta sınıfın zayıfladığı bir dönemin yaşandığını ifade etti.

Bu süreçte reel ücretler düşerken başta genç kesim olmak üzere işsizliğin artarak devam ettiğini kaydeden Koç, "Bu gidişat sosyal sorunları beraberinde getiriyor ve ciddi gerginlikler yaratıyor. Bunun da her geçen gün arttığına şahit oluyoruz" dedi.

Genç nüfus işsizliğinin yetişkin nüfus işsizliğine oranla 3 katı olduğunun altını çizen Ali Koç, "Doğal olarak G20 ülkelerinin yaptığı bütün çalışmalarda özellikle genç işsizliği birinci öncelik konumuna gelmiş durumda" diye konuştu.

Bu çağın sorunlarının başında, özellikle 2008 yılından bu yana artan işsizlik ve istihdamla ilgili sorunlar geldiğini kaydeden Koç, "Son dönemdeki krizler yaramızı daha da derinleştirdi ve iyileştirme de arzu ettiğimiz seviyede değil" dedi.

'İki çocuk sahibi baba olarak, çocuklarımızın geleceğinden endişeliyim'

İşsizliğin dünyanın her yerinde büyük sorun olarak ortaya çıktığını söyleyen Ali Koç şöyle konuştu: "Her kesimden milyonlarca insanın umutları yok oluyor, hayatları kararıyor ve onlar açısından dünya yaşanmaz bir konuma geliyor. Tabii ki bu gidişat da berberinde sosyal sorunlar ve ciddi gerginlik getiriyor. Ben şahsen 6 ve 8 yaşında iki çocuk sahibi bir baba olarak çocuklarımızın geleceğinden, bu gidişata baktığımız zaman, endişe duymamak mümkün değil diye düşünüyorum. Eminim bu da hepiniz için geçerlidir."