T24 LogoT24 Logo
Spor

Ali Koç bugünü kulüp personeline ayırdı

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Ali Koç, kulüp personelini tribüne toplayarak tanıştı

06 Haziran 2018 18:36

Fenerbahçe\'nin yeni Başkanı Ali Koç, kulüp personelini tribüne toplayarak tanıştı. 

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) 

Fenerbahçe\'nin yeni Başkanı Ali Koç, kulüp personelini tribüne toplayarak tanıştı. 
Fenerbahçe\'de dün mazbatasını alan Ali Koç, çalışmalara başladı. Sabahın erken saatlerinde kulüp binasına gelen Ali Koç, incelemelerde bulundu. Başkan Koç daha sonra kulüp personeli ile de görüştü. 1907 Tribünü\'nde tüm personel ile bir araya gelen Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanlar ile tek tek tanıştı. Kulüpte yaşanan sıkıntılar üzerine görüşler alan Ali Koç, gelecek ile ilgili neler yapılması gerektiği konusunda fikir alış verişinde bulundu. Koç, neler istediğini de çalışanlara aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Personelin tribüne gitmesi
-Genel detaylar
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FenerbahçeBaşkanı Ali KoçAKINAli KoçSabahınBaşkan KoçTribünüYönetim KuruluKulüpteKoçGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Personelin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24