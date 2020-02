Ali Koç: Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden medet ummadık

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, konuşmasına ekibine teşekkür ederek başladı. Koç, rüzgârın kendilerine karşı en güçlü olduğu dönemde dimdik ayakta durduklarını belirterek, "Ben size teşekkür ederim, ben sizi tebrik ederim. Ben sadece bu başarının vitriniyim. Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Siz bana inandınız, ben size inandım. Camiaya layık olabilmek için titiz davrandık" diye konuştu.

Koç'un konuşması şöyle:

"Bu kadar güven az insana nasip olacak bir şey"

"Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün genel kurulu hepimize hayırlı olsun. Nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum. Dereyi görmeden paçaları sıvamam. Buradan arkadaşlarla yemeğe gidelim dedik, yer bulamadım. Ben size teşekkür ederim, ben sizi tebrik ederim. Tebrik edecek o kadar çok kişi var ki... Ben sadece bu başarının vitriniyim. Hep inandım ve kim kazanırsa büyük farkla kazanacak dedim. Siz bana ve ekibime öyle şeyler yaşattınız ki... Çok emindik. Biz hiç kongre yapmadık, kongreler farklıdır dedik. Bu kadar güven az insana nasip olacak bir şey."

"Bu yolda kimseye biat etmedik"

"Bu yolda kimseye biat etmedik. Kimseden menfaat beklemedik. Hiçbir aynaya baktığımız zaman kendimizi sorgulayacağımız ilişkiye girmedik. Bir kampanya bu kadar organik olabilirdi. Sizin sayenizde. Bana dediler ki kongre başkadır, sokak başkadır. Ben de kongre taraftarlardır dedim. Ben de bu inançla gittiğim her yerde, bazı kongre üyelerini üzmek pahasına dedim ki; herkes yolcu, taraftar hancıdır. Bugün çok duygu yüklüyüm. Teşekküre başlasam sahura kadar kalırız. Bu sizin başarınız. Sizleri utandıracak bir şey yapmamak için ben ve arkadaşlarım çok titiz davrandık. Küçük bir ekibimiz vardı. Bu kadar az insanla mı dersiniz. Sizlerle yaptık, milyonlarla yaptık."

"Bir başarı varsa bu arkadaşlar sayesinde oldu"

"Öncelikle ekibimi sahneye davet etmek istiyorum. Sonra da yönetim kurulumuzu alacağız. Burada iki kişiyle başladık. Biri Burhan Karaçam. Var mısın dedim. Sonuna kadar varım dedi. Ancak onu hiç görmediniz. Çalışmaları yaptık hep beraber. Sonra Semih Özsoy. Onunla yönetim kurulundaydık. Çok haşır neşir de değildik. Ta ki 3 Temmuz'a kadar. Bu süreçte minimum hata yaptıysak, onun sayesindedir. Zekası, satır aralarını okumasıyla... Yolda tuzaklar da oldu. Biz hep dik durduk. Çünkü korkacağımız hiçbir şey yoktu. Hep Burhan ağabeye hem de Semih Özsoy'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. Öte yandan bir kısmını burada gördüğünüz arkadaşlarla yola çıktı. Tam zamanı şimdi sloganını onlar buldu. Sizlerle iletişim yapmamızı, bu arkadaşlar sayesinde yönettik. Ona göre adımlarımızı attık. Kendimize inandık ama her zaman mütevazı davrandık. Bu arkadaşlar ÜNİFEB'den. Fenerbahçe'nin aydınlık geleceğinden... Bir başarı varsa bu arkadaşlar sayesinde oldu. Simla Hanım, tam zamanı şimdi'nin hem şarkısını hem de videosunu yaptı. Dün imza kampanyamızla ilgili bilgi verecektim. 5 bin 224 kişi verdi. Bir de Koç Grubu'nda çalışmasıyla tanıştık, Devrim. Sandık kurullarını, scoutları, sportif direktörü... Sayamayacağım çok şeyi organize etti. Sizin ümidiniz, umudunuz olmak iftihar ediyorum. Dışarıdaki arkadaşlar da gelmek istedi ama ben şu an bunun kararını veremem. O yüzden arzularını yerine getiremedim. Her anlamda bize destek verdiler."

"Allah hepinizden razı olsun"

"Bize yoldaş olanlar, yanımızda olanlar... Allah hepinizden razı olsun. Çünkü çok şeyle mücadele ettik. Bilmediğiniz o kadar çok şey var ki... Kuyruğu dik tutmak sayenizde oldu. Burada keşke şampiyonluk kutluyor olsaydık. Keşke dışarıdan gelen sesler şampiyonluk için olsaydı. İnşallah o günler de gelecek. İnşallah o günleri de göreceğiz. Çok duygu doluyum. Burada en büyük teşekkür de aileme. Belki onlar mutfakta değildiler ama benim bangır bangır yola çıkmama, her türlü riske, iftiraya göğüs germemde yanımda oldular. Bugün dediler ki, kaybetsen de üzülme, Allah en hayırlısını verir. Allah verdi, Allah doğrunun yanında oldu. İyilik kazanacak dedik, iyilik kazandı. Siz de milyonların vitrinisiz. Ben sonucuyum. Hep beraber başardık. Esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz.

"Atamız Fenerbahçeli ama onun kimi tuttuğu önemli değil; kimin onun yolunda yürüdüğü önemli"

"Atamız Fenerbahçeli ama onun kimi tuttuğu önemli değil; kimin onun yolunda yürüdüğü önemli. Nasıl yanımızda oldunuz, bu günlere geldiysek, bundan sonrasını da hep beraber başarabiliriz. Herkesin çorbada tuzu olacak. Bir gün biri gelecek, her şey güzel olacak değil. Hayalleri gerçekleştirmek için gerekli iklimi sağlayacağız, hep beraber başaracağız. Bayrakları çıkarmaya hazır olun, mutlu olmaya, övünmeye hazır olun. Allah hepinizden razı olsun. Yönetim kurulumuzu çağırıyorum şimdi de... Anneme, babama, ağabeyime, halama, karım Nevbahar'a, Leyla'ya ve Kerim'e çok teşekkür ederim."