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Spor

Ali Koç: Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil

"Fenerbahçe şampiyon olmasın, Ali Koç seçilsin' gibi yorumlar yapılıyor"

15 Ocak 2018 22:17

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Ali Koç, "Sağda solda 'Fenerbahçe şampiyon olmasın, Ali Koç seçilsin' gibi yorumlar yapılıyor. Ben kesinlikle böyle bir aday değilim" dedi. 

Habertürk’ün haberine göre, Ali Koç üyeler ve taraftarlar bir araya geldi. Seçim çalışmalarına 15 Şubat’ta başlayacağını söyleyen Ali Koç, “Şimdilik sadece davetlere katılıyorum” dedi.

Kendisinin seçilmesi için Fenerbahçe’nin şampiyon olmaması yönünde yorumlar yapıldığı belirten Koç, “Sağda solda ‘Fenerbahçe şampiyon olmasın, Ali Koç seçilsin’ gibi yorumlar yapılıyor. Ben kesinlikle böyle bir aday değilim. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Hem Fenerbahçe şampiyon olsun hem de biz de aday olalım” diye konuştu.

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