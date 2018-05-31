Ali Koç: Belki de pazartesi sabahına doğru Kalamış'ta güneşin doğuşunu hep beraber izleriz, kim bilir...

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, sandık sayısının gereksiz yere düşürüldüğünü ve sadece kabinlerin üstünü kapatma taleplerinin yerine getirildiğini söyledi. 2-3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine göndermede bulunan Koç, "Belki de Pazartesi sabahına doğru Kalamış'ta güneşin doğuşunu hep beraber izleriz. Kim bilir." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki başkanının belirleneceği başkanlık seçimi, 2-3 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü'nde gerçekleştirilecek

Fenerbahçeliler Derneği'nde konuşan Koç'un açıklamaları şöyle:

Dün başkanımız panik transferi yapmıyoruz dedi. Vardar'a elendikten sonra iki oyuncu aldık. Biri Giuliano, kiralayacakken Trabzonspor alıyor haberleri çıkınca satın aldık. Diğeri de Janssen. Başkanımız 2.2 veriyoruz dedi. Kiralama bedeli 5 milyon. 10 aylığı 7.2 milyon

Panik transferi yapmıyoruz dedi ama Janssen'e 10 aylığına 7.2 milyon Euro, Giuliano'ya da oyuncuya en az 2 veriliyordur, bonservisiyle 9.. 16 milyon Euro verdik 2 oyuncuya Vardar'a elendikten sonra.

Terraneo kötü bir adam, işe yaramıyor diyelim.. Siz Terraneo'nun Fenerbahçe'den hala 78 bin Euro maaş aldığını biliyor muydunuz?

Juventus bizden çok daha önce haklı çıktı ama hala tazminat davalarıyla uğraşıyorlar. Kim göreve gelirse gelsin Fenerbahçe'nin haklarını koruyacaktır, takip edecektir. Benden başka kimse yapamaz demek, herkese hakarettir.

2 sezondur çok puan kaybediyoruz. Dün sordular nasıl toparlayacaksanız bu camiayı diye. Başkan, "Ben ilgileneceğim. Gitmezlerse yenileri gelir" dedi. Bu meseleleri hafife almak olmaz.

Rakiplerimiz de sıkıntıda ama bu bizim böyle olmamız için mazeret olamaz. Birinci önceliğimiz finans konularına acilen girmek, faiz maliyetleri indirmek en büyük önceliğimizdi ama faizler yükseliyor. Sizler de karıncalar gibi çalışacaksınız ve bana inanacaksınız.

Keşke 400 milyon Euro verebilsem. Benim koyacağım meblalar bu kadar yüksek değil. Eğer öyle olsa hiç burada konuşmazdım, ben hallederim her şeyi siz maça gelin derdim. Biz seçilelim, seçilmeyelim lütfen tribünlere geri dönün. Zaten durum vahim. bu kombineler satılmalı. Hür bir dünyadayız. Maçlar oynanırken takımlara destek olmak varken köstek olmayı uygun bulmuyorum. Burası polis devleti değil, insanlar mutsuzsa bağırabilir maç sonunda.

Gelelim seçim gününe. Bu çok önemli. Burada beni dikkatli de... Ben seçim gününe çocuıklarımız getiriip getiremeyeceğimi bilmiyorum. Vefa bey ile Semih bey ile 2 gün toplantıya katıldım. Seçim günü nası olacak diye. Başkan dedi ya istediler kabin üstünün kapanmasını kapattık. Güvenlik kameraları o kadar kuvvetli ki insanlar oy atarken tedirgin olmasın diye istedik. Bize 47 sandık dediler, sonra 38'e düştü. Ne gerek var? Yolu hesapladık, 1,8 km yürümek gerekiyor. Oruç tutmayanlar için söylüyorum, aç gelmeyin.

Başkan adaylarının konuşması... Dedik ki bir ricamız var. Herken konuştuktan sonra 5'er dakika adaylar konuşsun, sonra sıra değişsin. Başkanımızın bir tarzı vardır, son gün 2 laf atar ortaya cevap vermeye vakit bulamazsın. Sandık sayısında istediğimiz oldu. Başkanımız son konuşsun dedik, ama 5'er dakika da sonradan verilsin adaylara.

Belki de Pazartesi sabahına doğru Kalamış'ta güneşin doğuşunu hep beraber izleriz... Kim bilir...