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Spor

'Ali Koç başkan adayı olmayacağını açıkladı'

Aziz Yıldırım'ın "başkan adayı ol, seni destekleyeceğim" dediği Ali Koç, seçim sürecinde kritik bir rol üstleniyor

28 Ekim 2013 17:42

Aziz Yıldırım’ın adaylık kararını da direkt olarak etkileyeceği Ali Koç, başkan adaylığı konusundaki son kararını verdiği, Aziz Yıldırım’ın başkan adayı olması konusunda ısrar ettiği Koç'un, 2 Kasım’da yapılacak olan seçimlerde başkan adayı olmayacağı ve herhangi bir yönetim kurulu listesinde de yer almayacağı iddia edildi.

sporx'.com'un haberine göre, Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmelerde “Aday olmayacağım ama her zamanki yanınızda olacağım” mesajını veren Ali Koç’un 2016′ya kadar özel projeleri ile yakından ilgilenmek istediği ve bu sebepten dolayı da direkt muhattap olacağı bir iş ile uğraşmak istemediği ifade edildi.

Fenerbahçe taraftarının başkan ya da tekrar kulüpte yönetici olarak görmek istediği Ali Koç’un şu an olduğu gibi seçimden sonra da kulübe desteğini yönetim dışından verecek. Bilindiği gibi Koç, Aziz Yıldırım’ın yeni yönetiminde yer almamasına rağmen, bir yönetici kadar kulübü için çalışıyor, yardımını esirgemiyordu.

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