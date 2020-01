Ali Koç, Bank of Amerika'nın danışmanlık komitesine girdi

Bank of America bugün, iş dünyası, akademik ve kamu politikası alanlarında dünya çapında tanınmış 13 lider ismin görev alacağı "Bank of America Küresel Danışmanlık Komitesi" kurulduğunu duyurdu. 13 kişi arasında Türkiye'den Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç da yer aldı. Küresel Danışmanlık Komitesi, bankanın küresel faaliyetlerine uzmanlığı ve görüşleriyle katkıda bulunacak ve dünya çapındaki ilişkilerini daha da güçlendirmeye yardımcı olacak.



Başkanlığını Genel Müdür Brian Moynihan'ın yaptığı Bank of America Küresel Danışmanlık Komitesi ayrıca, üst düzey banka yöneticilerine, kilit yerel pazarlardaki trendler ve yeni fırsatlar konusunda tavsiyelerde bulunacak. Brian Moynihan'ın konuyla ilgili olarak, "Bank of America'nın, dünyanın her yanında faaliyet gösteren müşterileri var. Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz için daha iyi bir ortak olmamızı sağlayacak görüş, tecrübe ve kararlarını bizimle paylaştıkları için Küresel Danışmanlık Komitesi liderlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.





Mütevelli niteliği taşımayan Bank of America Küresel Danışmanlık



Komitesi'nin üyeleri şöyle:







-Bader M. Al Sa'ad (Kuveyt), Kuveyt Yatırım İdaresi İdari Müdürü ve Genel Müdürü



-Donald R. Argus AC (Avustralya), Avustralya Ulusal Bankası eski Genel Müdürü, BHP Billiton Group eski Başkanı



-Thierry Breton (Fransa), Atos S.E. Başkanı ve Genel Müdürü, Carrefour S.A. Yönetim Kurulu Üyesi ve Fransa eski Maliye Bakanı



-Edson de Godoy Bueno (Brezilya), Amil Participacões S.A. Başkanı ve Genel Müdürü ve UnitedHealth Group Yönetim Kurulu Üyesi



-Chong-Suk Choi (Güney Kore), Kore Yatırım Şirketi Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı



-Kay Bailey Hutchison (ABD), eski ABD Senatörü (Cumhuriyetçi Parti -Teksas), ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Danışma Kurulu Üyesi



-Sam E. Jonah (Gana), Jonah Capital (Pty) Ltd. Kurucusu ve Başkanı, AngloGold Ashanti eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Vodafone plc Yönetim Kurulu Üyesi



-Eijiro Katsu (Japonya), Japonya Maliye Bakanlığı eski İdari Bakan Yardımcısı, Japonya Maliye Bürosu eski Genel Müdürü



-Dr. Jürgen Kluge (Almanya), McKinsey & Company, Inc. Yönetim Kurulu Danışmanı; Franz Haniel and Cie. GmbH eski Başkanı ve Genel Müdürü, SMS GmbH Yönetim Kurulu Üyesi



-Ali Y. Koç (Türkiye), Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding A.Ş. eski Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı



-Prof. Frederick Ma, GBS, JP (Hong Kong), Hong Kong eski Finansal Hizmetler ve Hazine Sekreteri, Hong Kong Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Sekreteri, Agricultural Bank of China, China Resources Land Ltd, COFCO Corporation, Husky Energy Inc. ve Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Hutchison Port Holdings Trust Mütevelli Heyeti Başkanı ve China Investment Corp.Uluslararası Danışma Komitesi Üyesi



-Dr. Patrick Soon-Shiong (ABD), Abraxis Bioscience Kurucusu, eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü; American Pharmaceutical Partners Kurucusu, California Capital Equity LLC İdari Müdürü, Nantworks Kurucusu ve Genel Müdürü ve Healthcare Transformation Institute Kurucusu ve Başkanı



-David Westin (ABD), NewsRight LLC eski Başkanı ve Genel Müdürü, ABC News eski Başkanı



Bank of America Küresel Danışmanlık Komitesi'nin ilk Yıllık Toplantısı Mart ayı başında, Hong Kong'da düzenlenecek