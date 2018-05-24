Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Ali Koç, "Bana kumpas kurabilirler" diyerek, kongre üyelerinden kendisine sahip çıkmalarını istedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali Bey, eğer bu iddialarında ciddiyse, çok acil devletin adli makamlarına başvuruda bulunmalı ve bu kumpasın sorumluları kim ise derhal kamuoyuna açıklamalıdır" dedi.

Fenerbahçe'de 2-3 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde başkan adaylarından Ali Koç, üyeler ve taraftarla Antalya'da bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Habertürk'ün aktardığına göre, taraftar ve kongre üyelerine seslenen Koç, "Bana bir kumpas kurabilirler. Böyle bir durumda sizden bana sahip çıkmanızı istiyorum, bunun için bana söz verin" dedi.

Koç'un 'kumpas' açıklamalarına yanıt veren Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım, "Sayın Ali Koç'un Antalya'da kendisine kumpas yapıldığına dair açıklamalar yaptığını öğrenmiş bulunmaktayım. Ali Bey eğer bu iddialarında ciddiyse, çok acil devletin adli makamlarına başvuruda bulunmalı ve bu kumpasın sorumluları kim ise derhal kamuoyuna açıklamalıdır" diye konuştu.